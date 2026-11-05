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FBL-EUR-NATIONS-POR-WALGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Bukan cara terbaik untuk mengakhirinya!” Ruben Amorim tanggapi pensiunnya Cristiano Ronaldo dari timnas saat legenda Portugal itu menutup babak bersejarah

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Ruben Amorim mengakui bahwa situasi seputar pensiunnya Cristiano Ronaldo dari tim nasional jauh dari ideal setelah penyerang legendaris itu memutuskan meninggalkan timnas Portugal. Pelatih AC Milan tersebut menyampaikan pandangannya mengenai keputusan bintang Al-Nassr itu saat timnya bersiap menghadapi laga penting di Eropa.

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Amorim menilai keputusan Ronaldo untuk mundur

Amorim menyampaikan penilaian terus terang tentang keputusan Ronaldo untuk mundur dari sepak bola internasional setelah periode penuh gejolak bagi penyerang veteran itu. Kabar tersebut mencuat pada 5 November 2026, menandai berakhirnya perjalanan 23 tahun yang menjadikan mantan ikon Manchester United dan Real Madrid itu pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola internasional. Namun, kepergiannya dibayangi keretakan serius antara sang pemain dan pelatih tim nasional Jorge Jesus, sehingga muncul keraguan apakah kariernya benar-benar telah berakhir.

Berbicara kepada Sky Sport menjelang pertemuan Milan dengan Ferencvaros di Liga Europa, Amorim menanggapi situasi itu dengan rasa hormat sekaligus penyesalan. “Ini bukan cara terbaik untuk mengakhiri kariernya bersama tim nasional, tetapi apa yang telah ia lakukan untuk negara kami jelas bagi semua orang,” kata manajer Milan itu. Ia menekankan besarnya pengaruh peraih lima Ballon d'Or tersebut, seraya menyatakan bahwa “seluruh dunia mengenalnya. Sepak bola adalah jendela, dan banyak orang mengenal Portugal melalui Ronaldo. Ia telah bermain bersama banyak pemain penting. Bahkan setelah pensiun, ia akan terus berkontribusi bagi negara kami di luar lapangan.”

Warisan legendaris yang ternoda

Ronaldo meninggalkan sepak bola internasional dengan catatan luar biasa berupa 146 gol dalam 234 penampilan, setelah membawa negaranya berjaya di Euro 2016 dan meraih dua gelar Nations League. Meski mencatat pencapaian tersebut, sejumlah pengkritik menilai pemain berusia 41 tahun itu mungkin telah menodai warisannya bersama tim nasional karena tidak mundur lebih awal. Perselisihan baru-baru ini dengan Jesus, yang membuat Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan sebelum pertandingan melawan Denmark, berujung pada skorsing 30 hari dari federasi tepat sebelum pengumuman terakhirnya.

FPF telah menyatakan keinginannya untuk menggelar penghormatan yang layak agar sosok yang mendefinisikan sebuah era sepak bola Portugal itu tidak pergi dengan akhir yang pahit. Sepanjang 23 tahun yang diwarnai kejayaan dan kekecewaan, Ronaldo membuktikan diri sebagai sosok yang tak kenal menyerah dalam persaingan dan membawa negaranya ke jajaran elite dunia. Meski akhir kariernya bersama Portugal diwarnai konflik internal, statusnya sebagai pemain terhebat dalam sejarah negara itu tetap tak terbantahkan di mata rekan-rekan seprofesi dan mantan rekan setimnya seperti Amorim, yang kini kembali mencurahkan seluruh perhatiannya pada ambisi Milan meraih trofi.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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