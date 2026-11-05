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Ruben Amorim mengakui bahwa situasi seputar pensiunnya Cristiano Ronaldo dari tim nasional jauh dari ideal setelah penyerang legendaris itu memutuskan meninggalkan timnas Portugal. Pelatih AC Milan tersebut menyampaikan pandangannya mengenai keputusan bintang Al-Nassr itu saat timnya bersiap menghadapi laga penting di Eropa.

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Amorim menilai keputusan Ronaldo untuk mundur

Amorim menyampaikan penilaian terus terang tentang keputusan Ronaldo untuk mundur dari sepak bola internasional setelah periode penuh gejolak bagi penyerang veteran itu. Kabar tersebut mencuat pada 5 November 2026, menandai berakhirnya perjalanan 23 tahun yang menjadikan mantan ikon Manchester United dan Real Madrid itu pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola internasional. Namun, kepergiannya dibayangi keretakan serius antara sang pemain dan pelatih tim nasional Jorge Jesus, sehingga muncul keraguan apakah kariernya benar-benar telah berakhir.

Berbicara kepada Sky Sport menjelang pertemuan Milan dengan Ferencvaros di Liga Europa, Amorim menanggapi situasi itu dengan rasa hormat sekaligus penyesalan. “Ini bukan cara terbaik untuk mengakhiri kariernya bersama tim nasional, tetapi apa yang telah ia lakukan untuk negara kami jelas bagi semua orang,” kata manajer Milan itu. Ia menekankan besarnya pengaruh peraih lima Ballon d'Or tersebut, seraya menyatakan bahwa “seluruh dunia mengenalnya. Sepak bola adalah jendela, dan banyak orang mengenal Portugal melalui Ronaldo. Ia telah bermain bersama banyak pemain penting. Bahkan setelah pensiun, ia akan terus berkontribusi bagi negara kami di luar lapangan.”

Warisan legendaris yang ternoda

Ronaldo meninggalkan sepak bola internasional dengan catatan luar biasa berupa 146 gol dalam 234 penampilan, setelah membawa negaranya berjaya di Euro 2016 dan meraih dua gelar Nations League. Meski mencatat pencapaian tersebut, sejumlah pengkritik menilai pemain berusia 41 tahun itu mungkin telah menodai warisannya bersama tim nasional karena tidak mundur lebih awal. Perselisihan baru-baru ini dengan Jesus, yang membuat Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan sebelum pertandingan melawan Denmark, berujung pada skorsing 30 hari dari federasi tepat sebelum pengumuman terakhirnya.

FPF telah menyatakan keinginannya untuk menggelar penghormatan yang layak agar sosok yang mendefinisikan sebuah era sepak bola Portugal itu tidak pergi dengan akhir yang pahit. Sepanjang 23 tahun yang diwarnai kejayaan dan kekecewaan, Ronaldo membuktikan diri sebagai sosok yang tak kenal menyerah dalam persaingan dan membawa negaranya ke jajaran elite dunia. Meski akhir kariernya bersama Portugal diwarnai konflik internal, statusnya sebagai pemain terhebat dalam sejarah negara itu tetap tak terbantahkan di mata rekan-rekan seprofesi dan mantan rekan setimnya seperti Amorim, yang kini kembali mencurahkan seluruh perhatiannya pada ambisi Milan meraih trofi.