Bukan Camp Nou atau Bernabeu: Figo Ungkap Stadion Favoritnya di Spanyol

Luis Figo, mantan bintang Real Madrid dan Barcelona, menjalani sebuah tes singkat yang dipublikasikan oleh surat kabar Katalan "Sport", di mana ia mengungkapkan sejumlah preferensi dan kenangannya dari karier sepak bolanya, serta nama-nama pemain yang menarik perhatiannya saat ini.

Figo merupakan salah satu pemain sayap kanan terbaik dalam sejarah sepak bola. Namanya juga dikaitkan dengan salah satu transfer paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Spanyol, ketika ia meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan Real Madrid, setelah merasa bahwa manajemen klub Katalan tersebut tidak menghargainya secara memadai, baik dari segi olahraga maupun ekonomi.

Kepindahan pemain asal Portugal itu ke Real Madrid menjadi transfer besar pertama Florentino Perez setelah ia menjabat sebagai presiden klub kerajaan tersebut, sehingga menempatkannya di pusat badai suporter dan media untuk waktu yang lama.

Beberapa hari lalu, Figo turut hadir dalam sebuah acara yang digelar oleh Liga Spanyol di Kota New York, dalam rangka peluncuran perdana secara global gim EA SPORTS, bersama sejumlah legenda kompetisi tersebut, seperti pemain Brasil Marcelo, rekan senegaranya Rivaldo, dan pemain Argentina Javier Mascherano.

Setelah acara berakhir, Sofia Ramirez, mantan pemain Barcelona dan Real Madrid, melakukan tes cepat dengan Figo, sebelum kemudian mempublikasikannya melalui akun-akunnya di media sosial.

Liverpool dan San Mames

Pertanyaan pertama berkaitan dengan atmosfer suporter yang paling mengesankan baginya, di mana Ramirez menanyakan tribun atau stadion yang meninggalkan kesan khusus baginya. Setelah sedikit ragu, Figo menjawab: "Hal ini selalu rumit, tapi mungkin Liverpool".

Ketika ditanya tentang stadion terbaik di Spanyol yang ia ingat, terutama dari segi atmosfer, ia mengesampingkan stadion Barcelona dan Real Madrid, dan berkata: "Mungkin San Mames", merujuk pada stadion Athletic Bilbao yang dikenal dengan atmosfer suporternya yang penuh semangat.

Figo juga mengungkapkan kota favoritnya untuk ditinggali, menjawab dengan satu kata: "Lisbon", sebelum Ramirez menyetujui dengan menyebutnya sebagai "tempat yang sangat indah".

Pauleta rekan terbaik

Mengenai rekan terbaik yang pernah bermain bersamanya sepanjang kariernya, Figo menegaskan bahwa ia memiliki banyak rekan istimewa, namun ia memilih rekan senegaranya, Pedro Pauleta.

Bintang Portugal itu berkata: "Alhamdulillah, saya punya rekan-rekan yang sangat baik, karena mereka semua luar biasa, tapi jika saya harus memilih satu, saya akan menyebut Pauleta".

Adapun lawan tersulit yang pernah ia hadapi di atas lapangan, Figo memilih dua bek asal Brasil dan Italia, yakni Roberto Carlos dan Paolo Maldini, karena kekuatan, kecepatan, pengalaman, serta kemampuan keduanya dalam mengurangi bahaya para penyerang.

Ketika ditanya tentang gol terbaik yang pernah ia cetak, ia tidak terlalu ragu, menjelaskan bahwa sedikitnya jumlah golnya membuat pilihan menjadi lebih mudah, sebelum menunjuk pada golnya bersama timnas Portugal ke gawang Inggris pada turnamen Piala Eropa.

Figo berkata: "Ini mudah, karena saya tidak mencetak banyak gol, jadi saya memilih gol yang saya cetak bersama Portugal melawan Inggris di Piala Eropa".

Bellingham, Mbappe, dan Vinicius termasuk yang difavoritkan

Di penghujung tes, Figo mengungkapkan daftar pemain favoritnya saat ini, yang mencakup pemain Inggris Jude Bellingham, pemain Prancis Kylian Mbappe, dan pemain Prancis Michael Olise, di samping pemain Brasil Vinicius Junior.