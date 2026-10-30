Arsenal, Liverpool, dan Manchester United masuk dalam daftar klub yang tertarik untuk merekrut Lennart Karl, pemain muda Bayern Munich berusia 18 tahun, setelah mencuri perhatian dengan performa ofensifnya bersama klub Jerman tersebut, di tengah kontroversi yang belakangan ini mencuat seputar statusnya di dalam klub serta masa depannya pada periode mendatang.

Kristian Falk, jurnalis surat kabar Jerman "Bild", mengungkapkan bahwa para pejabat dari ketiga klub Inggris tersebut menghubunginya melalui telepon untuk menanyakan posisi Karl di Bayern Munich, saat ia berbincang dengan Julian Agardi, reporter klub Bavaria itu, dalam program "Bayern Insider" di kanal "Bild".

Ketertarikan klub-klub Inggris itu muncul menyusul kontroversi yang belakangan ini menyelimuti sang pemain, terutama setelah kritik yang dilontarkan Uli Hoeness, patron Bayern Munich, kepadanya, di mana ia menegaskan bahwa Karl masih jauh dari kata bintang super, serta menekankan pentingnya para pemain muda bersikap rendah hati. Ia juga menolak membandingkan Karl dengan Michael Olise, dengan menganggap bahwa perbedaan di antara keduanya masih sangat besar.

Falk mengatakan bahwa nilai yang diminta untuk kepindahan Karl mencapai 60 juta euro, sebuah jumlah yang mampu ditanggung klub-klub Liga Premier Inggris, seraya menjelaskan bahwa hingga kini belum ada negosiasi apa pun terkait perpanjangan kontrak sang pemain.

Di sisi lain, Falk mengesampingkan kemungkinan Bayern Munich melepas talenta mudanya, dengan menegaskan bahwa klub tidak berniat menjualnya dan tidak akan membiarkannya pergi dengan nilai yang murah, terutama karena ia merupakan salah satu lulusan akademi junior klub dan diandalkan untuk membentuk masa depan tim.

Perkembangan ini bersamaan dengan pernyataan Jan Christian Dreesen, direktur olahraga Bayern Munich, yang belakangan menegaskan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar "Sport Bild" bahwa klub memiliki kemampuan finansial untuk menanggung biaya transfer apa pun.

Kontrak Lennart Karl dengan Bayern Munich berlaku hingga tahun 2029, setelah kontrak yang ia tanda tangani pada hari ulang tahunnya yang kedelapan belas berubah menjadi kontrak profesional.