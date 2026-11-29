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Sebuah laporan media Spanyol pada Minggu (hari ini) mengungkap pemain yang patut disalahkan atas kekalahan Real Madrid dari Deportivo Alaves di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya.

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Real Madrid menelan kekalahan menyakitkan di Stadion Santiago Bernabeu setelah takluk dari Deportivo Alaves dengan skor 2-1, meski menguasai bola dan berulang kali berupaya membalikkan keadaan. Rentetan kemenangan mereka di bawah asuhan Jose Mourinho pun terhenti setelah 10 laga beruntun, dan Los Blancos menerima pukulan berat dalam perburuan gelar LaLiga.

Harian "Mundo Deportivo" menyebut kekalahan mengejutkan kemarin sekali lagi memperlihatkan kelemahan sebuah tim yang tampak sudah menemukan jalannya, tetapi kembali harus menghadapi kenyataan.

Banyak pihak menjadi korban dari bencana ini, dimulai dari pelatih kepala Jose Mourinho, yang terjebak dalam rencana permainannya dari awal hingga akhir.

Vinicius, yang belum juga menemukan tempatnya di tim, juga menerima cemoohan saat menyentuh bola setelah Arda Guler ditarik keluar lapangan.

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Para suporter menilai pemain asal Brasil itulah yang seharusnya diganti, bukan pemain asal Turki tersebut, untuk memberi tempat kepada Carlos Espi.

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Jude Bellingham juga termasuk dalam kelompok yang disalahkan. "Simulasinya" dalam duel dengan Valentini berakhir pada menit ke-87 dengan kartu kuning kedua dan kartu merah bagi pemain asal Inggris itu, setelah VAR mengoreksi keputusan wasit utama yang memberikan penalti.

Namun, jika ada yang paling pantas disalahkan atas kekalahan ini (menurut harian tersebut), dialah bek Dean Huijsen.

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Pemain timnas Spanyol yang tengah menjalani musim luar biasa itu tidak berada dalam performa terbaiknya kemarin. Ia terpeleset dan kehilangan bola sehingga Toni Martinez mencetak gol pertama, lalu secara aneh dilewati Angel Perez pada gol kedua.

Ia pun menuai kritik pedas setelah kekalahan mengejutkan Real Madrid, yang membuat Los Blancos menjauh dari persaingan di puncak klasemen.

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Jalannya Kekalahan Real Madrid

Real Madrid memasuki laga pekan ke-14 LaLiga dengan ambisi meraih kemenangan ke-11 secara beruntun dan menyamai Barcelona di puncak klasemen, berbekal suntikan moral besar usai menang telak 5-1 atas Eindhoven di Liga Champions. Namun, Alaves berhasil mematahkan prediksi dan membawa pulang tiga poin dari markas Los Blancos.

Tuan rumah memulai laga dengan tekanan ofensif yang jelas. Kylian Mbappe nyaris membuka skor lebih awal setelah memaksa kiper Antonio Sivera beraksi pada menit kelima, sebelum menciptakan peluang lain untuk Vinicius Junior tiga menit kemudian, tetapi Vinicius gagal menjebol gawang.

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Bertolak belakang dengan jalannya pertandingan, Alaves memanfaatkan kesalahan Dean Huijsen yang mengembalikan bola dengan lemah. Toni Martinez merebut bola dan berhadapan satu lawan satu dengan Thibaut Courtois, lalu mengecohnya dan menceploskan bola ke gawang yang kosong pada menit ke-22.

Real Madrid berusaha menyamakan kedudukan sebelum turun minum, tetapi upaya Jude Bellingham tidak berbuah gol. Sivera menepis tembakannya pada menit ke-34, lalu percobaan lain dari pemain asal Inggris itu berbelok menjadi sepak pojok.

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Meski unggul dalam penguasaan bola, Los Blancos gagal menembus pertahanan Alaves yang rapi dan menutup babak pertama dengan tertinggal satu gol, di tengah kemarahan Mourinho yang diganjar kartu kuning karena memprotes keputusan wasit.

Memasuki babak kedua, pelatih asal Portugal itu melakukan dua pergantian dengan memasukkan Bernardo Silva dan Yan Diomande menggantikan Aurelien Tchouameni dan Brahim Diaz. Namun, Alaves terus mengancam gawang tuan rumah. Gol mereka pada menit ke-49 dianulir karena offside, sebelum akhirnya menggandakan keunggulan pada menit ke-61. Perez memanfaatkan kesalahan lain dari Dean Huijsen, mendahului para bek merebut bola, lalu mengecoh Courtois dan menyarangkan bola ke gawang kosong. Real Madrid pun dihadapkan pada tugas yang makin berat.

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Real Madrid membalas pada menit ke-70 lewat Mbappe yang memanfaatkan sepak pojok yang dieksekusi dengan cepat. Bellingham dengan cerdik mengoper bola kepada penyerang asal Prancis itu di dalam kotak penalti, dan Mbappe melepaskan tembakan keras ke bawah mistar. Gol tersebut menjadi gol ke-14 Mbappe di LaLiga musim ini sekaligus memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1.

Tuan rumah mengepung kotak penalti Alaves pada menit-menit akhir, tetapi tiang gawang menggagalkan sundulan Bellingham, sementara Sivera terus menghalau gempuran Los Blancos.

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Pada menit ke-86, Real Madrid mengira mendapatkan penalti setelah Bellingham terjatuh di kotak penalti. Namun, VAR turun tangan, dan wasit Cesar Soto Grado membatalkan keputusannya serta menghukum pemain asal Inggris itu karena melakukan simulasi. Bellingham sudah menerima kartu kuning pada menit ke-75, sebelum wasit mengacungkan kartu kuning kedua dan mengusirnya pada menit ke-89.