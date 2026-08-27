Harry Kane, penyerang Bayern Munich, mengungkap kandidat pilihannya untuk meraih gelar Liga Champions Eropa pada musim ini.

Hari ini adalah waktu pengundian Liga Champions Eropa, dan surat kabar "Marca" berkesempatan mengetahui pendapat peraih penghargaan Sepatu Emas Eropa, Harry Kane, mengenai juara edisi baru Liga Champions.

Kane berkata: "Saya rasa Paris Saint-Germain adalah kandidat terkuat, karena mereka memenangi gelar dalam dua tahun beruntun, lalu tentu saja ada tim-tim lain seperti Bayern Munich, Arsenal, Real Madrid, dan Barcelona... semua tim besar akan hadir".

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Meski demikian, Harry menegaskan bahwa kita masih berada di awal: "Kami baru saja memulai. Kami berada di kaki gunung dan masih ada jalan panjang yang harus kami tempuh, banyak pertandingan yang akan datang, delapan pertandingan di fase liga, dan tentu saja, setelah itu datang seluruh fase gugur".

Harry menghargai apa yang telah dicapai timnya, Bayern Munich, musim lalu, ketika mereka kalah dari sang juara di semifinal: "Saya rasa kami menampilkan kampanye yang benar-benar bagus di Eropa. Kami kalah dari tim hebat seperti Paris Saint-Germain dengan selisih yang sangat tipis, jadi terkadang Anda harus menerima hal-hal seperti ini dan melangkah maju".

Fokus Harry saat ini tertuju pada musim ini: "Sejak hari pertama saya di sini, saya menyadari bahwa para pemain lain dan manajemen kembali bekerja dengan pola pikir yang sama. Musim lalu telah berakhir, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi musim ini. Sekarang, fokus kami tertuju pada terus melaju, berupaya meraih kemenangan musim ini, dan tentu saja, gelar Liga Champions Eropa merupakan salah satu tujuan utama kami".

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