Seperti yang terungkap dari pernyataan resmi federasi Eropa, RB Leipzig menerima dana setara 353.000 euro selama jeda internasional XXL yang sedang berlangsung saat ini untuk total 16 pemain yang mereka lepas.

Dengan demikian, klub asal Sachsen itu menjadi klub dengan bayaran paling besar di antara seluruh wakil Eropa. Secara keseluruhan, total 31,5 juta euro telah dibagikan kepada 611 klub yang berbeda. Untuk dua musim Nations League 2024/25 dan 2026/27, total dana sebesar 104 juta euro telah dialokasikan.

UEFA tidak mengungkapkan dalam pernyataannya di posisi mana wakil Jerman lainnya, seperti Bayern Munich atau Borussia Dortmund, berada. Dalam kerangka program pendanaan klub UEFA, klub menerima 3.845 euro per pemain yang dimainkan per pertandingan.

Sebaliknya, untuk Piala Eropa 2028 (termasuk kualifikasi), kompensasi akan diberikan berdasarkan per pemain per hari. Menurut UEFA, klub-klub dapat menantikan pool sebesar 140 juta euro untuk hal tersebut. Jadi, untuk musim Nations League 2024/25 dan 2026/27 serta Euro 2028, federasi Eropa itu akan menyalurkan total 244 juta euro.

"Program pendanaan klub ini mengakui kontribusi penting yang diberikan klub terhadap kesuksesan sepakbola tim nasional. Dalam program ini, kami mendistribusikan sebagian pendapatan dari UEFA EURO dan UEFA Nations League kepada klub-klub di seluruh Eropa - baik klub profesional maupun amatir," kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin.

Nasser Al-Khelaifi, chairman European Football Clubs (EFC), mengatakan: "Program pendanaan klub adalah bagian yang sangat penting dari kemitraan strategis antara UEFA dan EFC. Cakupan dan dampaknya sangat jelas: lebih dari 600 klub dari semua ukuran mendapat manfaat dari pencairan pertama ini. Dengan demikian, kontribusi penting yang diberikan klub terhadap sepakbola internasional mendapat pengakuan."