Fisnik Asllani dari TSG 1899 Hoffenheim kabarnya tinggal selangkah lagi bergabung dengan sesama klub Bundesliga, RB Leipzig.

Hal itu dilaporkan harian Bild. Menurut laporan tersebut, pemain tim nasional Kosovo itu tidak ikut ke pemusatan latihan TSG di Austria untuk merampungkan transfer ke klub Saxony tersebut. Absennya sang penyerang dikonfirmasi Hoffenheim melalui media sosial.

Menurut laporan itu, RB kini hanya perlu mencapai kesepakatan soal gaji dengan Asllani. Klub Leipzig itu disebut akan menebus klausul rilis senilai 30 juta euro untuk sang striker - jika mereka lebih dulu melepas satu penyerang tengah lain demi memberi ruang bagi Asllani di skuad. Saat ini, RB memiliki tiga nomor sembilan, yakni Romulo, Conrad Harder, dan talenta muda Samba Konate, dan satu di antaranya harus pergi agar Asllani bisa datang.

Ke mana saja Fisnik Asllani sempat bisa pindah?

Dalam beberapa bulan terakhir, Asllani juga terus dikaitkan dengan Borussia Dortmund dan Barcelona. Agennya, Ayman Dahmani, sudah mengonfirmasi pada Maret lalu bahwa memang ada pembicaraan dengan Barca. Di Dortmund, Asllani sempat dibahas sebagai alternatif potensial untuk Serhou Guirassy, yang juga memiliki klausul rilis, tetapi tidak ditebus oleh klub top mana pun. Karena itu, BVB tampaknya akan tetap melanjutkan musim depan bersama Guirassy - dan Leipzig pun bisa mengamankan Asllani.

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Asllani pindah saat level junior dari Union Berlin ke Hoffenheim. Setelah dua kali dipinjamkan ke Austria Wien dan Elversberg, pemain 23 tahun itu mulai bersinar di Sinsheim: dari 43 pertandingan Bundesliga bersama TSG, ia mencatatkan sepuluh gol dan sembilan assist. Untuk Kosovo, ia telah mencatatkan 16 penampilan internasional (empat gol), setelah sebelumnya juga tampil untuk tim nasional kelompok umur DFB.