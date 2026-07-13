Bukan Argentina... Penasihat Trump menobatkan sebuah tim sebagai juara Piala Dunia

Andrew Giuliani, penasihat Donald Trump dan ketua tim kerja Gedung Putih untuk Piala Dunia, mengungkapkan nama tim yang ia harapkan akan menjuarai turnamen tersebut setelah tim Amerika Serikat tersingkir dari kompetisi.

Penasihat Gedung Putih tersebut mengakui bahwa ia berharap Inggris dapat merayakan gelar juara dunia keduanya, meskipun banyak pihak yang berharap Argentina menang untuk melestarikan warisan Lionel Messi, namun Giuliani mengatakan bahwa ia lebih memilih Inggris yang menang musim panas ini.

Giuliani mengatakan kepada surat kabar Inggris “Daily Mail”: “Jika Amerika Serikat tidak memenangkan gelar pada peringatan ke-250 pendiriannya, akan luar biasa jika Inggris datang dan menang di sini selama perayaan kami… Inggris telah menderita selama 60 tahun, dan kemenangan mereka akan menjadi kemenangan besar. Saya yakin mereka mampu mencapai final, karena mereka termasuk salah satu tim terbaik yang tersisa.”

Giuliani juga memuji kapten Inggris Harry Kane, dan menganggapnya sebagai “alasan utama” di balik kemungkinan gelar juara pertama tim nasional tersebut sejak 1966.

Ia menambahkan: “Kane adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Inggris… Jika mereka memenangkan turnamen ini, dia lah yang akan menjadi faktor utamanya. Baik dia maupun Bellingham adalah atlet yang luar biasa. Inggris adalah tim yang seimbang, dan para pemain harus percaya diri; pelatih harus menanamkan keyakinan pada mereka bahwa mereka mampu menang.”