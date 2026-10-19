Seperti dilaporkan sejumlah media Turki, Sergen Yalcin dikabarkan akan mengambil alih jabatan tersebut. Kesepakatan disebut sudah tercapai dengan pelatih berusia 53 tahun itu, yang terakhir menangani klub papan atas Süper Lig, Besiktas, hingga pertengahan Mei. Menurut laporan tersebut, pengumuman resmi diperkirakan dilakukan setelah rapat dewan pengurus Federasi Sepak Bola Turki (TFF) pada Selasa.

Montella dipecat pada awal Oktober setelah tiga tahun menjabat. Pelatih asal Italia itu membawa Turki mencapai perempat-final lewat penampilan impresif di Euro 2024, lalu mengantarkan tim yang diperkuat bintang Real Madrid Arda Güler itu ke Piala Dunia 2026. Namun, pada turnamen di Amerika Utara tersebut, dua kekalahan dalam dua laga pembuka membuat mereka tersingkir secara mengecewakan setelah fase grup. Empat kekalahan di Nations League menyusul pada periode pertandingan internasional terbaru.

Terutama kekalahan telak di kandang dari Italia (1-4) dan di Belgia (0-3) memicu ketidakpuasan dan membuat posisi Montella semakin terancam, hingga akhirnya ia dipecat. Setelah itu, Arda Turan semula menjadi kandidat yang paling diinginkan untuk menggantikannya, tetapi mantan pemain timnas Turki itu menolak karena lebih memilih melanjutkan pekerjaannya di Shakhtar Donetsk, tempat ia masih terikat kontrak hingga musim panas mendatang. Turan mulai menangani klub papan atas Ukraina tersebut pada 2025.

Sergen Yalcin dikabarkan akan mengambil alih: Turki tampaknya bersikeras menginginkan pelatih lokal

Selain itu, federasi Turki disebut telah menghubungi Abdullah Avci, yang terakhir menangani Trabzonspor hingga Agustus 2024 dan pernah melatih timnas dari November 2011 hingga Agustus 2013. Namun, Avci juga tidak tersedia, sehingga Yalcin tampaknya menjadi pilihan ketiga. Menurut kabar yang beredar, federasi sejak awal pencarian memutuskan untuk memilih pelatih lokal setelah sebelumnya memakai jasa dua pelatih asing, yakni Montella asal Italia dan pendahulunya, Stefan Kuntz asal Jerman.

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Seperti kandidat utama Arda Turan, Yalcin juga punya nama besar sejak masih menjadi pemain dan merupakan legenda Besiktas. Pemain berkaki kiri dengan kemampuan luar biasa itu mencatatkan 37 penampilan (lima gol) untuk timnas Turki. Ia pernah berperan penting dalam keberhasilan Turki lolos ke Euro 2000 dengan lima assist dan satu gol. Pada turnamen di Belgia dan Belanda tersebut, ia tampil tiga kali. Ia juga dua kali bermain untuk Turki di Euro 1996. Yalcin absen dari Piala Dunia 2002, yang dituntaskan Turki di posisi ketiga, akibat cedera ligamen silang.

Sergen Yalcin membawa Besiktas meraih dua gelar pada 2021

Yalcin mengakhiri karier bermainnya pada 2008 dan kemudian mengawali karier kepelatihan di tim junior Besiktas. Dari 2013 hingga awal 2020, ia menangani berbagai klub Turki, umumnya dalam masa jabatan singkat, sebelum untuk pertama kalinya melatih tim utama Besiktas. Pada musim panas 2025, ia kembali ke kursi pelatih klub kesayangannya itu, tetapi mengundurkan diri pada pertengahan Mei tahun ini dan sejak saat itu tidak memiliki pekerjaan sebagai pelatih. Prestasi terbesar Yalcin sejauh ini sebagai pelatih datang pada musim 2020/21, ketika ia membawa Besiktas menjuarai liga dan piala domestik.

Penampilan pertama Yalcin sebagai pelatih timnas akan berlangsung pada 12 November, saat Turki menjamu Belgia di Nations League. Tiga hari kemudian, mereka akan bertandang ke Prancis yang ditangani pelatih baru Zinedine Zidane. Bagi Turki, degradasi dari Liga A Nations League nyaris pasti setelah menelan empat kekalahan pada empat laga awal.