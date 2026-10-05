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imago-sport-1082248721.jpgJoan Gosa
Diterjemahkan oleh

Bukan Araujo: Barcelona Tetapkan Syarat untuk Jual Bintangnya ke Liverpool

Transfers
LaLiga
Premier League
Barcelona
Liverpool
M. Bernal
Atletico Madrid
Spanyol
Inggris

Persaingan sengit antara Liverpool dan Atletico Madrid untuk memperebutkan permata Barcelona

Liverpool menargetkan untuk memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Marc Bernal, bintang Barcelona, pada bursa transfer musim panas mendatang.

Jaringan TEAMtalk menyebutkan bahwa Andoni Iraola, pelatih Liverpool, berkeinginan merekrut Bernal dan membawanya ke Stadion Anfield.

Bernal tumbuh di akademi La Masia, sebelum memantapkan posisinya di skuad tim utama, dengan catatan bahwa kontraknya berlaku hingga musim panas 2029.

Gelandang internasional Spanyol berusia 19 tahun itu telah mencetak 5 gol dan menyumbang 3 assist dalam 44 pertandingan yang dijalaninya bersama Barcelona di seluruh ajang sepanjang kariernya hingga saat ini.

Menurut jurnalis Spanyol Juan Jesus, Liverpool tertarik untuk merekrut Bernal pada tahun 2027.

Jesus mengatakan melalui akunnya di situs X, "Bernal menarik minat banyak klub; Liverpool dan Atletico Madrid memantaunya dengan cermat, dengan Diego Simeone dan Andoni Iraola yang sangat mengagumi kemampuan dan karakteristiknya."

Ia melanjutkan, "Pemain itu ingin meyakinkan Flick, tetapi waktu bermainnya akan dievaluasi pada bulan Juni. Dengan keberadaan para pemain yang tak tersentuh seperti Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, dan Rodri, Bernal bukanlah pilihan utama pelatih."

Ia menegaskan, "Jika ia tidak puas dengan perannya, sangat mungkin kepindahan permanen menjadi opsi, dan bukan sekadar peminjaman. Barcelona tidak ingin menjualnya, kecuali jika pemain itu sendiri yang meminta hengkang."

Perlu diingat bahwa Ronald Araujo, bek Barcelona, bermain musim ini bersama Liverpool dengan status pinjaman.


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