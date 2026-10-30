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Bukan Arab Saudi, Maroko yang mencuri perhatian dengan menjadi tuan rumah ajang olahraga dunia

Morocco
Saudi Arabia
Maroko
Arab Saudi

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Kerajaan Maroko bersiap menjadi tuan rumah persaingan edisi ke-49 Reli Dakar, salah satu ajang olahraga paling menonjol dan terbesar di dunia dalam balapan mobil dan sepeda motor, setelah komite penyelenggara mengumumkan pemilihan Maroko dan Portugal sebagai tuan rumah persaingan balapan tersebut, yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Januari tahun 2027.

Berdasarkan program yang diumumkan oleh komite penyelenggara, persaingan reli akan dimulai pada 9 Januari dari kota Loulé-Faro di Portugal, sebelum para peserta berpindah ke wilayah Maroko untuk melanjutkan tantangan melalui 11 tahap, hingga mencapai garis finis di kota Marrakech pada 23 Januari, dalam kembalinya Maroko ke panggung utama ajang olahraga dunia ini yang mendapat perhatian luas dari para penggemar balapan ketahanan di seluruh dunia.

Reli ini diperkirakan akan kembali ke Arab Saudi pada tahun 2028, bertepatan dengan perayaan edisinya yang ke-50.

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