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Tiga nama besar sempat masuk radar Barcelona, tetapi hanya satu yang membuat Deco menyesal. Dalam sebuah wawancara yang tak biasa, direktur olahraga Barca itu akhirnya buka suara dan mengungkap penyerang yang membuatnya sangat kecewa karena gagal direkrut.

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Barcelona telah merekrut sejumlah penyerang kelas atas dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mereka juga sempat mencoba menuntaskan beberapa transfer yang akhirnya gagal karena berbagai alasan, sebagian karena masalah uang, sebagian lagi karena situasi klub lain.

Dalam wawancara bersama Bojan Krkic di program "Tot Costa" di stasiun "Radio Catalunya", Deco, direktur olahraga Barcelona, mengungkap penyerang yang membuatnya sangat kecewa karena gagal direkrut dari antara tiga penyerang top.

Ketika diminta memilih antara penyerang Atletico Madrid asal Argentina Julian Alvarez, pemain Bayern Munich asal Kolombia Luis Diaz, dan gelandang Real Madrid asal Portugal Bernardo Silva, Deco sempat ragu sejenak sebelum akhirnya menentukan pilihannya.

Dalam wawancara yang dikutip "Mundo Deportivo", Deco menjawab: "Luis Diaz." Jawaban singkat itu menyimpan banyak makna dan memperlihatkan betapa besar penyesalan di jajaran manajemen Barcelona karena kehilangan transfer tersebut.

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Nico Williams, pemain Athletic Bilbao yang sempat terlibat dalam saga transfer panjang sebelum Julian, tidak dimasukkan dalam pertanyaan yang diajukan kepada Deco, sehingga perbandingan hanya terbatas pada tiga nama tersebut.

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Deco merujuk pada musim 2023/2024 dan 2024/2025, ketika Luis Diaz ingin meninggalkan Liverpool. Saat itu Barcelona sangat tertarik kepadanya dan terus menjalin komunikasi dengannya, sementara winger asal Kolombia itu juga sangat ingin bergabung dengan klub Catalan tersebut.

Kala itu, Diaz melihat Barcelona sebagai proyek ideal baginya dan hanya menunggu satu sinyal untuk menuntaskan kepindahan, sementara manajemen Barca melakukan segala upaya untuk meyakinkan Liverpool agar mau melepas pemainnya.

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Namun, harga mahal yang dipatok Liverpool menggagalkan transfer tersebut, di tengah masa sulit bagi keuangan klub Catalan yang sedang dilanda krisis finansial berat sehingga tidak mampu membayar dana besar yang dibutuhkan di bursa transfer.

Meski Barcelona berulang kali berupaya dan terus berkomunikasi dengan sang pemain serta agennya, angka yang diminta klub Inggris itu melampaui kemampuan Barca saat itu, sehingga mimpi Catalan untuk mendatangkan winger Kolombia tersebut pun kandas.

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Pada akhirnya, Luis Diaz hijrah ke Bayern Munich pada musim panas 2025. Barcelona pun kehilangan salah satu target terpenting yang telah mereka kejar selama dua musim, sementara sang pemain justru bergabung dengan rival langsung di Eropa.

Luis Diaz dianggap sebagai salah satu winger terbaik dunia dalam beberapa tahun terakhir berkat kecepatannya yang luar biasa, kemampuan menggiring bola, dan naluri mencetak golnya yang tinggi, yang membuatnya diburu klub-klub besar Eropa.

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Adapun Julian Alvarez akhirnya memilih bergabung dengan Atletico Madrid, sementara Bernardo Silva melanjutkan kariernya bersama Real Madrid. Namun, Deco menegaskan bahwa penyesalan terbesar justru tertuju pada Luis Diaz.

Kini pertanyaannya: apakah Barcelona akan kembali mencoba merekrut Luis Diaz di masa depan, atau kesempatan itu telah hilang selamanya setelah kepindahannya ke Bayern Munich?

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Pernyataan Deco menegaskan bahwa Barcelona sebenarnya sudah sangat dekat dengan sebuah transfer besar, tetapi uang menjadi satu-satunya penghalang. Para pendukung Catalan pun hingga kini masih bertanya-tanya: apa yang akan terjadi seandainya Diaz mengenakan seragam Blaugrana?