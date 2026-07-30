Bukan alasan teknis: Mengapa Youssef En-Nesyri absen dari laga uji coba terakhir Al-Ittihad di Spanyol?

Laporan media mengungkap alasan sebenarnya di balik absennya penyerang Al Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, dalam dua laga terakhir tim pada pemusatan latihan di kota Marbella, Spanyol.

Al Ittihad memainkan dua pertandingan persahabatan pada hari Kamis ini, kalah pada laga pertama dari klub Spanyol Real Mallorca dengan skor 2-4, sebelum bermain imbang pada laga kedua melawan Malaga dengan skor 2-2, dalam pertandingan persahabatan terakhirnya sebagai persiapan menyambut musim baru.

Kedua pertandingan tersebut menyaksikan absennya penyerang Maroko Youssef En-Nesyri, meski ia tampil sebagai starter pada dua laga sebelumnya melawan klub Afrika Selatan Orlando Pirates dan klub Spanyol Las Palmas.

Surat kabar Saudi "Arriyadiyah" menyebutkan bahwa absennya En-Nesyri merupakan keputusan dari pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, mengingat pemain itu tengah mengalami kelelahan.

En-Nesyri bukan satu-satunya yang mengalami kelelahan, karena kedua laga itu juga tanpa kehadiran Abdulrahman Al-Aboud, Farha Al-Shamrani, dan Marwan Al-Sahafi dengan alasan yang sama.

Hal ini terjadi di saat nama penyerang Maroko tersebut dikaitkan dengan kepergian dari Al Ittihad, di tengah keinginan sejumlah klub Maroko untuk mengontraknya, ditambah ketidakyakinan pelatih Jerman Jens Wissing atas kemampuannya.

Perlu diingat bahwa En-Nesyri mencetak satu gol dalam kemenangan atas Orlando Pirates dengan skor 3-2, sementara ia gagal melakukannya dalam kemenangan atas Las Palmas 2-1.