Klub Abha tak menunggu lama untuk mengumumkan ambisi mereka di Liga Roshn. Beberapa hari setelah promosi ke kasta Liga Profesional, tim promosi tersebut memutuskan untuk meledakkan kejutan pertama di bursa transfer musim panas dengan sebuah transaksi kelas berat.

Sumber khusus mengungkapkan kepada surat kabar "Asharq Al-Awsat", pada hari Selasa ini, bahwa manajemen Abha telah mencapai kesepakatan final dengan bintang Prancis Nabil Fekir, yang menjuarai Piala Dunia 2018 bersama Les Bleus, untuk membela tim pada musim mendatang.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak mencakup penandatanganan kontrak berdurasi satu musim, dengan klausul yang memungkinkan perpanjangan satu musim tambahan, dengan catatan transaksi ini dilakukan secara transfer bebas setelah berakhirnya kontraknya dengan klub Al Jazira dari Uni Emirat Arab.

Perekrutan Fekir yang berusia 33 tahun ini datang untuk memberi Abha suntikan ofensif yang luar biasa, terutama setelah angka-angka istimewa yang ditampilkan sang pemain pada musim lalu dengan seragam Al Jazira, di mana ia tampil dalam 25 pertandingan, mencetak 10 gol dan menyumbang 4 assist.

Bintang Prancis ini memiliki perjalanan karier yang gemilang di lapangan-lapangan Eropa, di mana ia bersinar secara mencolok bersama Olympique Lyon antara tahun 2013 dan 2019, sebelum menjalani petualangan sukses dengan seragam Real Betis dari Spanyol yang berlangsung selama lima tahun, kemudian pindah ke Liga Uni Emirat Arab melalui pintu Al Jazira pada tahun 2024.