Bukan 15 menit: Durasi jeda antara babak pertama dan babak kedua pada pertandingan final telah ditetapkan secara resmi

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah menyelesaikan kontroversi seputar durasi jeda antar babak pada final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina yang akan digelar pada hari Minggu di Stadion MetLife, New Jersey, dengan menegaskan bahwa jeda tersebut tidak akan melebihi 17 menit saja, atau dua menit lebih lama dari durasi biasa.

FIFA telah secara resmi memberitahukan kepada Asosiasi Sepak Bola Spanyol dan Argentina bahwa 11 menit dari waktu istirahat tersebut akan dialokasikan untuk pertunjukan musik yang dibawakan oleh Shakira, Madonna, dan Justin Bieber, dengan durasi yang jauh lebih singkat daripada yang direncanakan semula, setelah laporan sebelumnya menyebutkan bahwa pertunjukan tersebut mungkin akan berlangsung lebih dari setengah jam.

FIFA menjelaskan bahwa sisa waktu, sekitar 6 menit, akan dialokasikan untuk persiapan dan pembongkaran panggung pertunjukan musik serta penyiraman lapangan, hal yang menjadi perhatian khusus tim nasional Spanyol setelah lapangan MetLife dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya tampak sangat kering dan lebih lambat dari biasanya.

Tidak ada perubahan pada jeda minum air, yang telah menjadi hal umum dalam edisi Piala Dunia kali ini karena suhu tinggi yang tercatat di sebagian besar pertandingan; akan ada dua jeda seperti biasa, masing-masing satu di setiap babak.

Keputusan ini diambil untuk meredakan kekhawatiran kedua tim terkait dampak jeda yang terlalu lama terhadap kebugaran dan konsentrasi para pemain dalam pertandingan terpenting dalam sejarah sepak bola, yang diperkirakan akan disaksikan oleh lebih dari 80 ribu penonton di stadion dan jutaan pemirsa di seluruh dunia.