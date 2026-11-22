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Bintang Bayern Munich, Michael Olise, memicu polemik besar dalam beberapa jam terakhir lewat sebuah langkah yang bisa berdampak besar bagi masa depannya.

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Olise menjadi salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan pada bursa transfer musim panas lalu, setelah namanya dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Real Madrid untuk memperkuat lini serang. Namun, Los Blancos di bawah kepemimpinan Florentino Perez akhirnya mengambil keputusan, setelah Bayern menolak transfer tersebut, dengan merekrut pemain asal Pantai Gading Yan Diomande, yang sejauh ini berhasil melampaui semua ekspektasi dan memikat pelatih Jose Mourinho serta pendukung di Santiago Bernabeu.

Meski demikian, spekulasi seputar Olise tak kunjung berhenti, terlebih kontraknya bersama Bayern Munich berlaku hingga 2029.

Surat kabar Prancis L'Equipe pada Juli lalu melaporkan bahwa sang pemain telah memberi tahu rekan-rekannya di timnas Prancis bahwa ia akan bermain di bawah asuhan Mourinho, yang membuat rumor transfer tersebut semakin kencang.

Dengan sikap Bayern yang bersikeras mempertahankan pemain Prancis itu dan Real Madrid yang merekrut Diomande, situasi sempat sedikit mereda. Namun, masa depan pemain Prancis tersebut kembali menjadi sorotan hari ini.

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Menurut situs "Foot Mercato", pemain internasional Prancis itu memicu polemik dengan menyukai sebuah unggahan yang mengkritik manajemen Bayern Munich. Unggahan tersebut ternyata milik jurnalis Fabrizio Romano, yang memuat kritik tajam FIFPRO terhadap manajemen Bayern Munich terkait kasus Jamal Musiala.

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Dalam pernyataan yang dirilis Federasi Internasional Asosiasi Pesepak Bola Profesional (FIFPRO) disebutkan: "Presiden kehormatan, CEO, dan mantan CEO Bayern Munich secara bergantian telah mempertanyakan kontrak Musiala. Menurut federasi, ini merupakan strategi terkoordinasi untuk menekan Musiala dan agennya menjelang negosiasi apa pun. Klub sebesar Bayern Munich semestinya menunjukkan kebijaksanaan yang lebih. Bayern Munich memiliki kewajiban untuk melindungi Musiala." Olise tampaknya mendukung kritik tersebut.

Kini muncul pertanyaan mengenai hubungan antara Michael Olise dan manajemen Bayern Munich, menyusul langkah mengejutkan sang bintang Prancis.

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Kritik terang-terangan untuk Bayern Munich

Federasi Internasional Asosiasi Pesepak Bola Profesional, FIFPRO, pada Sabtu kemarin mengkritik pernyataan publik berulang dari para petinggi Bayern Munich terkait kontrak Jamal Musiala.

Federasi tersebut menilai pernyataan-pernyataan itu merupakan strategi terkoordinasi untuk menekan sang pemain dan perwakilannya menjelang kemungkinan negosiasi, seraya meminta klub menghormati kewajiban kontraktualnya dan tidak menjadikan kondisi kesehatan serta masa depan pemain sebagai bahan perdebatan publik.

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FIFPRO menambahkan bahwa Bayern memikul tanggung jawab untuk menjaga pemainnya, sekaligus memperingatkan bahwa ketidakpastian soal masa depan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental pemain profesional, terutama selama masa pemulihan dari cedera.

Federasi itu juga menilai bahwa menjadikan masa depan dan kondisi kesehatan Musiala sebagai topik perbincangan publik justru menambah tekanan terhadapnya.

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FIFPRO menegaskan bahwa setiap keberatan terkait kontrak harus dibicarakan secara tertutup dengan pemain dan perwakilannya, jauh dari pernyataan di media.

Federasi tersebut menegaskan bahwa kontrak wajib dihormati. Menurut FIFPRO, cedera yang dialami pemain atau penurunan performanya tidak memberi klub hak untuk membuka kembali ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, sama halnya dengan serangkaian penampilan luar biasa seorang pemain yang tidak serta-merta memberinya hak untuk menuntut kenaikan gaji.

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FIFPRO juga menyebutkan bahwa klub, liga, dan asosiasi pemain telah sepakat di level FIFA untuk menjadikan stabilitas kontrak sebagai salah satu prinsip dasar sepak bola, prinsip yang melindungi klub dan pemain sekaligus.

FIFPRO menutup pernyataannya dengan menegaskan dukungan kepada Musiala dan semua pemain yang menghormati kewajiban kontraktual mereka, seraya meminta klub-klub untuk bersikap serupa.