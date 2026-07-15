Buijs menyoroti momen yang tepat bagi Ihattaren untuk meninggalkan Fortuna

Danny Buijs menyadari bahwa Mohamed Ihattaren mungkin saja tetap hengkang dari Fortuna Sittard. Pelatih kepala klub asal Limburg itu berharap gelandang serang tersebut akan membuat pilihan yang tepat jika hal itu terjadi.

''Saya pikir Mo harus pergi jika ada tawaran yang sangat menguntungkan baginya dan bagi klub. Namun, jika ada tawaran yang membuatnya tidak merasa nyaman, dia akan pergi hanya demi pergi. Dalam hal itu, menurut saya lebih baik tetap di sini dan bermain habis-habisan selama satu tahun lagi,'' kata Buijs kepada Ihattaren dalam wawancara dengan ESPN pada Rabu.

Ihattaren sendiri telah beberapa kali menyatakan bahwa ia terbuka untuk naik ke level yang lebih tinggi. Pemain pengatur serangan yang kontraknya di Sittard berlaku hingga pertengahan 2027 ini tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan PSV, Feyenoord, atau Ajax, meskipun belum ada pergerakan di bursa transfer.

Mantan pemain PSV, Ajax, dan Juventus ini tampil dalam 30 pertandingan bersama Fortuna musim lalu. Dalam rentetan pertandingan tersebut, Ihattaren mencatatkan enam gol dan sebelas assist.

Buijs sendiri juga sedang menjalani tahun terakhir kontraknya. Bagaimana pandangannya mengenai masa depannya di Fortuna? “Saya merasa sangat nyaman di sini. Namun, saya juga tidak pernah menyembunyikan pendapat bahwa sudah waktunya klub ini mengambil langkah-langkah untuk semakin profesional. Agar bisa terus bermain di Eredivisie.”

“Jika saya melihat prospek masa depan dan perkembangan, serta merasa sangat nyaman di sini, itulah bahan-bahan utamanya,” tambah Buijs yang ambisius.

Pelatih Fortuna ini berharap dapat membangun fondasi selama masa persiapan untuk musim yang kuat di Eredivisie. “Dalam hal itu, saya senang kami memiliki beberapa minggu masa persiapan. Idealnya, sudah ada fondasi yang bisa dijadikan landasan untuk berkembang. Namun, sebagai klub, kami belum berada di posisi itu. Itulah salah satu tujuan kami untuk tahun-tahun mendatang.”