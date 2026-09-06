Mohamed Ihattaren sangat berperan saat melawan ADO Den Haag (menang 2-3) dengan membantu timnya meraih kemenangan lewat dua gol dan satu assist. Namun, setelah laga usai, pemain kreatif itu tidak diizinkan tampil di depan kamera. Danny Buijs menjelaskan kepada NOS alasan ia tidak boleh memberikan wawancara.

Jeroen Grueter langsung mempertanyakan mengapa Ihattaren tidak datang. "Apa ini?", lalu Buijs mengulangi kata-kata yang sama. "Saya rasa anak itu dalam beberapa tahun terakhir sudah mendapat lebih dari cukup perhatian media dan menurut saya bagus untuknya agar fokus pada apa yang sedang dia lakukan sekarang."

Komentator NOS itu tidak memahami alasan pelatih Fortuna tersebut. "Ini kan cuma sepakbola? Kalau Anda memainkan pertandingan seperti itu dan mencetak gol-gol seperti itu, kami tentu ingin mendengar ceritanya, bukan?"

"Saya paham kalian menginginkan itu", kata Buijs. "Hanya saja kami tidak memikirkan kepentingan kalian, kami memikirkan kepentingan Mo. Dan Mo sudah mendapat banyak sekali omong kosong yang diarahkan kepadanya, juga sangat banyak hal positif dan itu juga dia ciptakan sendiri."

"Tapi ini juga bagian dari proses baginya. Coba dulu lakukan secara konsisten apa yang harus kamu lakukan, setelah itu hal-hal lain akan ikut datang", ujar pria asal Dordrecht itu. "Jadi wawancara singkat setelah pertandingan seperti ini, ketika dia menunjukkan hal-hal bagus, sudah terlalu berlebihan?", tanya Grueter lagi.

Buijs menjawab dengan acuh tak acuh dan menilai Ihattaren juga bisa dibawa ke depan kamera setelah dia tidak memainkan pertandingan yang bagus. "Apakah kalian tidak sedikit terlalu berhati-hati dengannya? Soalnya dia juga sudah dewasa", respons jurnalis asal Utrecht itu.

Sang pelatih kemudian mengangkat bahu. "Sudah berapa lama kamu bekerja dengannya atau saya bekerja dengannya?", katanya dengan sarkastis. "Siapa yang bisa menilainya lebih baik, kamu atau saya?", lalu Grueter meminta penjelasan. "Apakah nanti dia jadi besar kepala atau apa akibatnya?"

"Kita tidak perlu membahas itu panjang lebar, kan? Kami sudah membuat keputusan dan itu harus kamu hormati dan terima. Dan kalau kamu menanyakan itu, silakan, dan kami memberi jawaban kepada kamu, dan itu saja", tutup Buijs.