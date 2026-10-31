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BuijsESPN
Jeroen van Poppel
Diterjemahkan oleh

Buijs meledak marah kepada Feyenoord dan meneriakkan empat kata yang terdengar jelas kepada seorang pria

Feyenoord vs Fortuna Sittard
Feyenoord
Fortuna Sittard
Eredivisie
D. Buijs

Danny Buijs berang terhadap wasit Joey Kooij saat Fortuna Sittard bertandang ke markas Feyenoord pada Sabtu siang. Pelatih klub asal Limburg itu marah pada menit ke-23 setelah sang wasit mengambil keputusan menyusul benturan keras antara Rodrigo Guth dan penyerang Feyenoord, Nacho Ferri.

Insiden itu terjadi pada pertengahan babak pertama di De Kuip. Ferri bergerak mundur saat berebut bola di udara dan mengenai Guth, yang kehilangan keseimbangan saat masih melayang sebelum jatuh keras ke rumput.

Tim medis Fortuna Sittard segera menghampiri bek asal Brasil itu untuk memberikan perawatan. Sementara itu, Kooij memutuskan pertandingan dilanjutkan dengan tendangan bebas untuk Feyenoord, yang membuat Buijs sangat kesal.

Keputusan wasit itu membuat sang pelatih naik pitam. "Semua keputusan menguntungkan Feyenoord!" teriak Buijs kepada ofisial keempat, sebagaimana terdengar dalam siaran ESPN.

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Sementara itu, Guth mendapat perawatan dari tim medis Fortuna dan semula tampak mampu melanjutkan pertandingan. Pemain Brasil berusia 25 tahun itu kembali ke lapangan, tetapi tak lama kemudian terlihat bahwa ia terlalu kesakitan akibat pendaratannya yang buruk.

Beberapa menit kemudian, Guth kembali terjatuh, kali ini di dalam kotak penalti timnya sendiri. Bek itu bahkan tampak meludahkan sedikit darah, sehingga jelas bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan.

Karena itu, Buijs terpaksa melakukan pergantian pertamanya sebelum laga berjalan setengah jam. Iván Márquez masuk pada menit ke-30 untuk menggantikan Guth, yang terpaksa ditarik keluar oleh Fortuna.

Feyenoord menjadi tim yang lebih berbahaya pada babak pertama dan mendapat peluang untuk membuka skor melalui Anis Hadj Moussa, Luciano Valente, Gjivai Zechiël, dan sejumlah pemain lainnya. Namun, tim asal Rotterdam itu gagal memanfaatkan peluang, sehingga kedua tim menuju ruang ganti dengan skor 0-0.

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