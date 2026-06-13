Buenos Aires memprovokasi Amerika Serikat terhadap 13 ribu ayah asal Argentina dan melarang mereka menghadiri Piala Dunia!

Pihak berwenang Argentina telah menyerahkan daftar yang berisi sekitar 13 ribu ayah yang menunggak pembayaran tunjangan anak kepada pihak berwenang Amerika Serikat, untuk memperketat pengawasan dan mencegah mereka menghadiri pertandingan tim nasional Argentina di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat. Langkah tak terdahulu ini bertujuan memaksa para ayah tersebut melunasi tunggakan tunjangan sebelum menikmati ajang sepak bola terbesar, sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk memberantas fenomena penunggakan tunjangan anak yang memengaruhi ribuan keluarga di negara tersebut.

Menurut pengumuman pejabat di Buenos Aires, yang dilansir situs "Foot Mercato", langkah ini merupakan bagian dari kerja sama yudisial antara Argentina dan Amerika Serikat, di mana daftar tersebut akan digunakan untuk mencegah para ayah yang menunggak tunjangan anak memasuki stadion-stadion Amerika yang akan menjadi tuan rumah pertandingan "Tango", sebagai langkah yang bertujuan untuk menekan mereka agar melunasi kewajiban finansial mereka terhadap anak-anak mereka sebelum berpikir untuk bepergian dan menikmati Piala Dunia.

Walikota Buenos Aires membela keputusan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa siapa pun yang lalai dalam kewajiban dasar seperti menafkahi anak-anaknya harus menanggung konsekuensi perbuatannya, dengan mengatakan secara jelas: "Jika mereka tidak menafkahi anak-anaknya, mereka tidak akan diizinkan masuk ke stadion."

Langkah ini mendapat sambutan luas di media sosial dan dari banyak organisasi hak anak, yang menganggapnya sebagai cara efektif untuk mempertanggungjawabkan para ayah yang lalai, sambil menekankan pentingnya memenuhi kewajiban keluarga sebelum menikmati hak-hak rekreasi, dalam sebuah preseden yang mungkin menginspirasi negara-negara lain untuk mengambil tindakan serupa.