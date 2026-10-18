Menurut pernyataan mereka, para suporter melakukan aksi tersebut untuk memprotes aturan bagi suporter tim tamu di BayArena. Pertandingan baru bisa dilanjutkan setelah diskusi cukup panjang antara para suporter dan pelatih Julian Schuster.

"Budaya suporter dibatasi = pertandingan dihentikan - menentang larangan membawa perlengkapan", demikian bunyi spanduk di tribune suporter Freiburg. Setelah pertandingan berjalan hampir dua menit, mereka mulai melemparkan bola tenis ke lapangan.

Ketika wasit Florian Badstübner hendak melanjutkan pertandingan setelah sempat terhenti, bola-bola tenis kembali beterbangan ke lapangan. Schuster berdebat dengan marah bersama para suporter sebelum pertandingan dilanjutkan setelah terhenti lebih dari lima menit.

Budaya suporter di Leverkusen "berulang kali diinjak-injak", tulis kelompok ultras Freiburg dalam penjelasan mereka pada Minggu. "Begitu pula hari ini, antara lain dengan larangan menyeluruh terhadap bendera dan spanduk dua tiang."

Mereka berharap direktur pelaksana Bayer, Fernando Carro, "dan seluruh timnya segera sadar".



