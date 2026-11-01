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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Bryan Mbeumo ungkap apa yang sebenarnya salah dengan Manchester United saat kolaps melawan Chelsea

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Bryan Mbeumo menegaskan Manchester United masih bisa memetik hal-hal positif dari kekalahan terbaru mereka dari Chelsea, meski performa tim merosot secara mengecewakan pada babak kedua di Stamford Bridge. Sang penyerang memuji kekompakan yang menjadi fondasi skuad dan meningkatnya keinginan untuk menyerang di bawah arahan Michael Carrick setelah Lisandro Martinez diusir dari lapangan, yang merugikan tim.

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United kalah di Stamford Bridge

Penyerang United, Mbeumo, mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah kekalahan dari Chelsea di Stamford Bridge. Tim tamu mengawali laga dengan baik dan menciptakan peluang berbahaya melalui Amad Diallo serta Mbeumo sendiri dalam babak pertama yang sebagian besar mereka kuasai. Namun, pertandingan berbalik sepenuhnya dari kendali tim asuhan Carrick tak lama setelah jeda.

Morgan Rogers membuka keunggulan pada menit ke-50, lalu penalti Cole Palmer segera menggandakan keunggulan Chelsea. Penalti itu diberikan tak lama setelah Martinez menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terlambat terhadap Wesley Fofana. Kartu merah tersebut membuat tugas tim tamu untuk bangkit menjadi jauh lebih berat.

Mbeumo puji mentalitas dan kekompakan skuad

Meski hasil akhir sangat mengecewakan, Mbeumo segera menyoroti mentalitas positif yang ditunjukkan rekan-rekan setimnya. Ia menegaskan seluruh skuad tetap kompak dan fokus untuk memperbaiki kiprah mereka di kompetisi domestik.

"Sangat mengecewakan hari ini," kata Mbeumo kepada MUTV. "Menurut saya, kami bermain solid hari ini, terutama pada babak pertama. Semuanya juga bagus, baik mentalitas maupun kerja keras kami. Saya rasa kemenangan akan datang.

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"Saya merasa semua pemain saling mendukung. Bahkan ketika ada yang melakukan kesalahan, kami tetap mendukungnya. Ketika seseorang bermain bagus, semua orang berusaha memanfaatkannya."

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Menemukan ritme serangan meski kalah

United kesulitan menciptakan peluang bersih dalam beberapa laga terakhir, sehingga penampilan mereka pada babak pertama menjadi perubahan yang menggembirakan. Mbeumo menilai timnya benar-benar mengancam dalam serangan sebelum kartu merah mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya.

"Kami tetap percaya kepada semua pemain. Meski bermain dengan satu pemain lebih sedikit, kami masih merasakan frustrasi pada akhir laga," jelas penyerang itu. "Namun, saya rasa kami sudah melakukan segalanya sebagai sebuah tim hari ini. Mungkin hari ini kami hanya gagal memanfaatkan beberapa peluang. Kami bisa saja unggul sejak awal pertandingan, tetapi itu hal positif yang bisa kami petik dari laga ini.

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"Struktur permainan kami cukup bagus hari ini, begitu pula mentalitas kami, seperti yang saya katakan. Dalam beberapa pertandingan terakhir kami kekurangan peluang, sedangkan hari ini kami mendapat peluang bagus. Jadi, masih ada hal-hal positif untuk beberapa hari ke depan."

Menatap laga-laga penting berikutnya

Carrick kini harus segera membangkitkan skuad utamanya di tengah jadwal yang sangat padat dan menuntut kondisi fisik prima. Namun, United dipastikan harus bermain tanpa Martinez setelah kartu merah yang merugikan itu.

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Tim harus segera bangkit agar kekalahan telak ini tidak merusak momentum mereka sepanjang musim. United kini langsung mengalihkan perhatian ke dua laga penting berikutnya melawan Roma dan Aston Villa.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo