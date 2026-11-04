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Bryan Cristante mengungkapkan rasa frustrasinya atas keputusan penalti kontroversial setelah AS Roma menyia-nyiakan keunggulan dua gol dan kalah dari Manchester United. Gelandang Italia itu mendesak rekan-rekan setimnya untuk memperbaiki kelemahan lini pertahanan mereka menyusul kegagalan dramatis lainnya di Old Trafford.

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Roma kehilangan keunggulan di Old Trafford

Cristante menuntut rekan-rekan setimnya segera memperbaiki penampilan setelah kalah dramatis 3-2 dari United. Tim asal Italia itu menyia-nyiakan keunggulan dua gol di Old Trafford pada Selasa.

Tim tamu unggul 2-0 dalam 18 menit pertama pertandingan. Namun, mereka kemudian mengalami kemerosotan tajam pada babak kedua, kebobolan tiga kali dan pulang dari Inggris tanpa hasil. Gianluca Mancini menyebabkan penalti krusial pada awal babak kedua setelah melanggar Matheus Cunha. Keputusan itu memberi tuan rumah peluang untuk bangkit dan sepenuhnya mengubah momentum pertandingan.

Cristante pertanyakan keputusan penalti yang meragukan

Cristante tampak frustrasi dengan keputusan penalti yang memicu kebangkitan United. Gelandang itu menilai wasit terlalu keras terhadap Mancini.

“Saya belum melihat tayangan ulang penalti itu, tetapi dari lapangan keputusan tersebut tampak sangat meragukan bagi saya,” kata Cristante kepada Sky Sport Italia. “Ketika mereka sedang bersemangat, mereka menjadi sangat kuat, jadi sulit untuk membatasi mereka.”

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Meski frustrasi dengan keputusan wasit, Cristante mengakui Roma turut menyebabkan kekalahan mereka sendiri. Ia mengatakan: “Kami bermain sangat baik pada babak pertama. Kami bisa mencetak lebih dari dua gol, tetapi tentu saja lawan juga kuat.”

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Roma kesulitan mengatasi situasi bertekanan tinggi

Ini bukan kali pertama Roma kehilangan keunggulan hingga kalah musim ini. Mereka sebelumnya juga menyia-nyiakan keunggulan dua gol saat kalah 4-3 di kandang dari Real Madrid pada Oktober. Cristante mengakui bahwa bertahan terlalu dalam untuk menjaga keunggulan saat ini merupakan kelemahan besar tim.

“Bisa jadi. Yang jelas, kami harus lebih fokus saat bertahan sebagai satu tim,” ujarnya. “Kami unggul 2-0 hari ini. Terkadang Anda bisa bertahan lebih dalam dan mengendalikan pertandingan, membiarkan lawan menguasai bola, tetapi tanpa kebobolan. Kami harus mencermatinya dan memahami kesalahan kami karena ini terlalu sering terjadi.”

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Mengubah hal positif menjadi hasil yang konsisten

Tim asal Italia itu kini harus kembali menata diri dan mengatasi kerapuhan pertahanan mereka menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Roma akan kembali ke lapangan latihan untuk memastikan keruntuhan pada babak kedua yang harus dibayar mahal seperti ini tidak menentukan jalannya musim mereka.