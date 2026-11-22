Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, menegaskan rasa bangganya atas kerja keras para pemain timnya saat menghadapi Liverpool, meski kalah 4-0 di Anfield pada Minggu malam. Ia menilai hasil tersebut tidak mencerminkan gambaran utuh dari apa yang ditunjukkan para pemain, terutama setelah tim harus bermain dengan kekurangan pemain sejak menit-menit awal.

Iklan

Berbicara kepada program "Match of the Day", Fernandes mengatakan bahwa kekalahan dari rival tradisional selalu menyakitkan. Ia menjelaskan bahwa kartu merah yang diterima Leny Yoro di awal laga sangat mengubah jalannya pertandingan dan membuat tugas Manchester United menghadapi Liverpool menjadi jauh lebih sulit.

Ia menambahkan, seperti dikutip "BBC": "Ini pertandingan yang sulit. Kalah dari rival kami selalu buruk. Setelah 15 menit, jalannya pertandingan berubah total, dan itu membuat segalanya sangat sulit bagi kami."

Kapten Manchester United itu menjelaskan bahwa para pemain berusaha memberikan yang terbaik meski dalam situasi sulit , seraya menegaskan bahwa hasil tersebut tidak mencerminkan sisi positif yang terlihat dari permainan tim, setelah para pemain berusaha menciptakan peluang dan kembali masuk ke dalam pertandingan meski bermain dengan sepuluh orang.

Ia melanjutkan: "Semua orang sudah mengerahkan upaya terbaiknya. Hasil akhir tidak akan mencerminkan itu, justru akan menutupi banyak hal positif yang ditunjukkan tim. Kami menciptakan banyak peluang untuk mencoba mengubah jalannya pertandingan, bahkan saat kekurangan satu pemain."

Iklan Iklan

Fernandes menyebut rekan-rekannya mengerahkan tenaga fisik yang besar sepanjang laga serta terus berlari dan berjuang meski tugasnya sulit. Namun, ia menyesalkan timnya kebobolan dua gol tambahan di babak kedua, setelah sebelumnya tertinggal dua gol pada babak pertama.

Topik Terkait

Ia menjelaskan: "Semua orang bekerja keras dan banyak berlari, tetapi sayangnya kami tidak bisa menghindari dua gol lagi di babak kedua. Sekarang kami harus melupakan kekalahan ini dan fokus pada pertandingan berikutnya di Liga Champions, serta berusaha meraih hasil terbaik di sana."

Kapten Manchester United itu juga berbicara tentang pentingnya tidak menyerah setelah tertinggal dua gol. Ia memuji keberanian rekan-rekannya yang tetap berusaha mempertahankan gaya bermain mereka dan tidak sekadar bertahan, meski Liverpool unggul jumlah pemain.

Iklan

Ia menambahkan: "Tim sudah bekerja sangat keras. Kami sangat berani. Di beberapa momen kami kehilangan bola, tetapi kami mencoba bermain, kami mencoba melakukan sesuatu dalam pertandingan, dan kami tidak takut."

Fernandes mengakui bahwa keinginan Manchester United untuk terus bermain dan maju ke depan terkadang membuat mereka kehilangan bola dan memberi Liverpool peluang tambahan. Namun, ia menegaskan lebih suka melihat timnya teguh memegang ide-idenya ketimbang menyerah dan hanya mengandalkan pertahanan.

Iklan

Ia menjelaskan: "Ada beberapa momen ketika kami mungkin terlalu banyak bermain dan akhirnya kebobolan, tetapi saya lebih memilih itu, melihat kepercayaan diri tim saya dan terus mengulang ide-ide yang ingin kami jalankan, daripada sekadar bertahan dan takut terhadap apa pun yang bisa kami lakukan."

Kapten Manchester United itu menegaskan bahwa meraih hasil tetap menjadi tujuan utama tim, tetapi menurutnya penampilan tersebut menunjukkan banyak aspek positif yang bisa dijadikan pijakan ke depan, terutama soal semangat juang dan keinginan untuk bersaing meski dalam kondisi sulit.

Iklan

Fernandes menutup pernyataannya dengan menegaskan rasa bangganya terhadap rekan-rekannya di ruang ganti, meski menelan kekalahan telak dari Liverpool: "Kami ingin meraih hasil, tetapi hari ini itu tidak memungkinkan. Ada banyak hal yang bisa kami evaluasi, dan saya melihat banyak semangat juang dalam tim. Hasil akhir tidak akan mencerminkan itu, tetapi saya sangat bangga dengan setiap orang di ruang ganti."

Manchester United saat ini menempati peringkat ke-19 (kedua dari bawah) klasemen Liga Primer Inggris dengan 8 poin, dan baru meraih satu kemenangan sejak awal kompetisi.