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Michael Carrick Bruno Fernandes Manchester United ComoGetty Images
Diterjemahkan oleh

Bruno Ungguli Para Bintang Liga-liga Besar, Carrick Menempatkannya di Penjara Old Trafford

Manchester United vs AFC Bournemouth
Manchester United
AFC Bournemouth
Premier League
B. Fernandes
M. Carrick
Inggris
Portugal

Pengucilan pemain Portugal itu datang setelah kritik keras yang ia lontarkan terhadap gaya permainan

Michael Carrick, pelatih kepala Manchester United, memutuskan untuk mencoret kapten tim Bruno Fernandes dari susunan pemain utama saat menghadapi Bournemouth, hari Minggu ini di Stadion Old Trafford, dalam pertandingan pekan kedelapan Liga Primer Inggris. Keputusan itu datang beberapa hari setelah pernyataan sang pemain Portugal yang mengkritik pendekatan taktik tim.

Ini merupakan kali pertama Carrick memilih susunan pemain utama Manchester United di Liga Primer Inggris tanpa Fernandes sejak ia mengambil alih tanggung jawab pada Januari lalu. Ini juga baru keenam kalinya dalam karier sang pemain di kompetisi tersebut ia memulai pertandingan dari bangku cadangan, menurut jaringan statistik "Opta".

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Fernandes sebelumnya mengkritik cara bermain tim usai kekalahan dari Como asal Italia dengan skor (4-1) di Liga Champions Eropa, menyebut bahwa Manchester United tidak melakukan pressing man to man terhadap lawan, dan lebih memilih mundur serta menunggu untuk merebut bola kembali, yang memberi lawan ruang dan kepercayaan diri lebih besar dalam bermain.

Angka-angka mencerminkan betapa pentingnya Fernandes dalam sistem serangan tim di bawah kepemimpinan Carrick; ia telah menciptakan 14 gol dan menciptakan 96 peluang sejak pertandingan pertama pelatih asal Inggris itu pada Januari, menjadikannya pemain dengan kontribusi gol dan peluang terbanyak di antara para pemain lima liga top Eropa selama periode yang sama.

Carrick sebelumnya menegaskan, usai kekalahan dari Como, bahwa penerapan rencana taktik menuntut para pemain untuk berlari dan bergerak di kedua arah, serta menegaskan bahwa tim tidak akan mampu meraih kemenangan jika para pemainnya tidak berkomitmen pada hal itu.


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