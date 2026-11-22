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Bruno Fernandes telah memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester United, di tengah laporan yang menyebut dirinya menolak dua tawaran perpanjangan kontrak. Situasi ini membuat masa depannya bersama tim diliputi tanda tanya.

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Bruno Fernandes menegaskan bahwa dirinya telah menerima tawaran kontrak baru dari Manchester United, tetapi ia menjelaskan bahwa negosiasi saat ini sedang terhenti.

Pemain berusia 32 tahun itu segera memasuki enam bulan terakhir kontraknya saat ini, setelah dikabarkan menolak dua tawaran untuk bertahan di Old Trafford.

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Namun, masa depan kapten Manchester United itu masih belum jelas, menyusul awal musim yang buruk dan pergantian di kursi pelatih.

Mauricio Pochettino telah mengambil alih tanggung jawab sebagai pengganti Michael Carrick. Fernandes menegaskan tidak pernah ada perselisihan di antara mereka berdua, meski dirinya dicoret dari susunan pemain inti bulan lalu.

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Kedatangan Pochettino kembali mengangkat isu masa depan pemain asal Portugal itu ke permukaan. Manchester United bisa saja terpaksa menjualnya pada bursa transfer musim dingin jika ingin menghindari kepergiannya secara gratis pada musim panas mendatang.

Fernandes menegaskan dirinya tidak akan menghalangi klub jika memutuskan untuk menjualnya, tetapi ia membantah klaim yang menyebut dirinya menuntut gaji lebih tinggi atau kontrak lebih panjang.

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"Tidak, tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung. Namun, saya melihat orang-orang mengatakan bahwa saya meminta uang lebih banyak atau tambahan tahun dalam kontrak," ujar Fernandes kepada Sky Sports.

"Jika saya menginginkan uang lebih banyak, saya tidak akan berada di sini. Saya punya tujuan yang bisa saya datangi dan mendapatkan uang jauh lebih banyak daripada yang saya terima di Manchester United. Saya juga bisa berada di tempat yang lebih hangat daripada Manchester," lanjut pemain internasional Portugal tersebut.

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"Dua musim panas lalu, tiga musim panas lalu, dan musim panas kemarin, saya selalu punya kesempatan untuk pergi, tetapi saya memilih bertahan di sini setiap kali. Intinya, saya selalu menunjukkan betapa besar kepedulian saya terhadap klub dan keinginan saya untuk meraih gelar bersamanya," sambungnya.

"Saya selalu mengatakan bahwa ketika klub merasa sudah waktunya saya pergi, saya akan pergi. Saya tidak akan seperti beberapa pemain, yang banyak saya lihat selama berada di Manchester United. Mereka bertahan di sini hanya demi bertahan, menunggu kontrak mereka habis, lalu melihat apa yang akan terjadi," imbuhnya.

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"Namun, ketika klub berkata kepada saya, 'Bruno, sudah waktunya berpisah', saya akan menjadi orang pertama yang keluar dari pintu. Ya, klub telah menawari saya kontrak baru, dan saya rasa itu menunjukkan bahwa mereka ingin saya bertahan. Seperti yang saya katakan, tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung," tutur Bruno.

"Kami membicarakan kontrak pada akhir musim lalu dan melanjutkan pembicaraan pada awal musim ini. Namun, melihat situasi tim dan klub, saya mengesampingkan hal itu karena saya rasa ini bukan waktu yang tepat bagi saya maupun klub untuk membicarakan negosiasi. Prioritas saat ini adalah membuat tim kembali memenangi pertandingan," lanjutnya.

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Fernandes menegaskan ambisinya masih tetap memenangi Liga Primer Inggris dan Liga Champions bersama Manchester United, tetapi ia mengakui bahwa target saat ini adalah menyelesaikan musim di empat besar.

Pemain asal Portugal itu juga mengungkapkan antusiasmenya bekerja di bawah arahan Pochettino, yang pernah berupaya merekrutnya saat masih menjadi pelatih Tottenham pada 2019.

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"Dia (Pochettino) adalah sosok yang senang menyebarkan energi sangat positif di dalam tim. Dia sangat positif, kuat, dan tegas. Dia langsung menjelaskan bahwa dia tidak akan membiarkan kami tidak memberikan apa yang dia minta dari tim dan dari setiap pemain," kata Fernandes jelang laga Liga Primer melawan Liverpool, Minggu (hari ini).

"Dia ingin klub meraih kesuksesan besar dan ingin memenangi pertandingan. Hal itu sangat terlihat dari cara dia dan staf pelatihnya berbicara, serta dari keinginan mereka agar kami terus berkembang," pungkasnya.