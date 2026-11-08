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Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Bruno Guimaraes puji Arsenal yang 'luar biasa', sementara Mikel Arteta tuntut lebih dari pemain bintang senilai £75 juta usai kemenangan tipis atas Hull City

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Gelandang Arsenal Bruno Guimaraes menyebut pemuncak klasemen liga itu “luar biasa” setelah Arsenal meraih kemenangan dengan susah payah atas Hull City untuk semakin mengukuhkan posisi di puncak. Martin Odegaard mencetak gol penentu pada babak kedua, memastikan tim asuhan Mikel Arteta memasuki jeda internasional dengan momentum besar.

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Meraih poin dengan susah payah

Martin Odegaard menjadi penentu pada menit ke-72 dengan membongkar pertahanan Hull yang tampil gigih, sekaligus memastikan kemenangan kandang ketujuh berturut-turut bagi Arsenal. Hasil ini membuat skuad Arteta mengumpulkan 27 poin dari 10 pertandingan pertama mereka di Premier League.

Namun, tuan rumah harus bekerja keras untuk meraih kemenangan ke-34 dengan skor 1-0 di liga di bawah manajer mereka saat ini. Arsenal menyia-nyiakan peluang penting saat Kai Havertz dan Noni Madueke berhadapan satu lawan satu dengan kiper. Permintaan penalti mereka juga diabaikan setelah Nobel Mendy melakukan tekel terhadap Havertz, sehingga klub London utara itu harus mempertahankan keunggulan tipisnya hingga peluit akhir.

Guimaraes menikmati performa yang konsisten

Gelandang asal Brasil itu, yang bermain bersama Declan Rice dan kemudian Mikel Merino di lini tengah, senang dengan ketangguhan yang ditunjukkan timnya saat menghadapi pertahanan tim tamu yang sulit ditembus. Saat mengulas pertandingan ketat tersebut, Guimaraes memuji konsistensi skuadnya.

“Ini pertandingan yang sulit. Mereka membuat kami sangat kesulitan, tetapi angka-angka ini mengesankan,” katanya. “Saya senang untuk diri saya sendiri dan tim. Kami akan terus melangkah. Kami tampil luar biasa.”

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Guimaraes juga mengungkapkan tekad para pemain untuk menghapus ingatan yang masih membekas tentang kekalahan 3-0 dari Brighton pada September. “Pesan untuk kami di ruang ganti jelas. Terakhir kali kami memasuki jeda, kami kalah dari Brighton dalam salah satu pertandingan terburuk kami musim ini,” tambahnya. “Pesannya kali ini adalah menutup periode ini dengan baik dan bergabung dengan tim nasional masing-masing dalam keadaan senang.”

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Arteta menuntut ketajaman di lini serang

Meski Arsenal terus mengumpulkan poin, Arteta mengharapkan standar yang lebih tinggi lagi dari pemain yang direkrutnya pada musim panas seharga £75 juta itu. Manajer asal Spanyol tersebut mengakui besarnya pengaruh Guimaraes, tetapi menantang mantan bintang Newcastle itu untuk meningkatkan permainannya lebih jauh.

“Dia jauh lebih baik, pengaruhnya sangat besar, level permainannya kini sangat tinggi, tetapi kami masih bisa membawanya ke level berikutnya,” kata Arteta. “Saya yakin akan hal itu, dan saya sudah mengatakannya kepadanya di ruang ganti. Dia menguasai banyak momen dalam pertandingan, tetapi masih banyak lagi yang bisa dia tunjukkan.”

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Selain menyoroti penampilan individu, Arteta ingin para pemain depannya lebih tajam. Frustrasi dengan peluang yang terbuang saat menghadapi pertahanan yang bermain sangat dalam, ia menyerukan perubahan pendekatan.

“Kami harus lebih efisien,” aku Arteta. “Dua kali pemain kami berhadapan satu lawan satu dengan kiper, dan jika memang ada penalti juga... Ada tembakan yang berbelok arah dan diblok. Kami harus terus berusaha mencari cara untuk lebih efisien dan pragmatis.

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“Terkadang kami mencoba mencetak gol sempurna saat menghadapi pertahanan yang bermain sangat dalam, tetapi kami perlu menciptakan situasi yang jauh lebih sulit mereka antisipasi. Jika kami mencetak gol pembuka jauh lebih awal, jalannya pertandingan juga berubah.”

Membawa momentum positif ke jeda

Para pemain Arsenal kini akan berpencar untuk menjalani jeda internasional dengan posisi nyaman di puncak klasemen. Kali ini, mereka berhasil menghindari dampak buruk yang berlangsung selama tiga pekan setelah kekalahan dari Brighton. Kemampuan Arsenal meraih kemenangan tipis secara konsisten telah membangun fondasi kokoh bagi upaya mereka mengejar gelar juara.

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Saat kompetisi domestik kembali bergulir, Arteta akan berfokus mengubah solidnya pertahanan tim menjadi penampilan menyerang yang lebih tajam. Skuadnya akan berupaya memadukan kegigihan yang baru mereka tunjukkan dengan efisiensi serangan saat menghadapi jadwal padat pada musim dingin.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
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  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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