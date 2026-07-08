Bruno Guimarães ingin bermain di liga papan atas Inggris dan telah mengajukan permohonan transfer ke Newcastle United

Bruno Guimarães mungkin sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Newcastle United. Pemain timnas Brasil tersebut telah mengajukan permohonan transfer kepada klubnya dan ingin pindah ke Arsenal yang secara konkret tertarik padanya, demikian dilaporkan David Ornstein atas nama The Athletic.

Pada akhir Juni, saat Guimarães masih sibuk berlaga di Piala Dunia, terungkap bahwa Arsenal sangat tertarik padanya. Klub asal London itu langsung mengajukan tawaran senilai 64 juta euro.

Newcastle menolak tawaran tersebut, namun bab terakhir dari kisah ini masih jauh dari selesai. Guimarães, yang kontraknya berlaku hingga pertengahan 2028, kini telah menyatakan keinginannya untuk hengkang.

Hal itu tentu menjadi kabar gembira bagi Arsenal, yang ingin segera bertindak dan telah memberi tahu Newcastle bahwa mereka bersedia menaikkan tawaran dari 64 menjadi lebih dari 70 juta euro.

Guimarães yang berusia 28 tahun menandatangani kontrak baru berdurasi lima tahun bersama Newcastle pada Oktober 2023. Klausul pelepasan dalam kontrak tersebut sebesar 117 juta euro telah kedaluwarsa dua tahun yang lalu.

Newcastle untuk saat ini sama sekali tidak ingin memikirkan penjualan. Klub ini telah melepas dua bintang utamanya pada jendela transfer ini, yaitu Anthony Gordon (FC Barcelona) dan Sandro Tonali (Tottenham Hotspur).

Namun, masih menjadi pertanyaan sejauh mana Newcastle akan mempertahankan pendiriannya. Musim lalu, Alexander Isak memaksakan kepindahannya ke Liverpool, antara lain dengan tidak hadir dalam sesi latihan.

Guimarães pindah dari Olympique Lyon ke Newcastle pada Januari 2022 dengan nilai transfer lebih dari 40 juta euro. Kapten tim ini telah memainkan 195 pertandingan untuk The Magpies hingga saat ini, di mana ia mencetak 31 gol dan memberikan 32 assist.