Bruno Fernandes yang fenomenal membawa Manchester United meraih kemenangan pertama musim ini lewat hattricknya

Manchester United bangkit dari start buruk pekan lalu melawan Hull City. Di Old Trafford, tim asuhan manajer Michael Carrick terlalu tangguh bagi Ipswich Town dengan kemenangan 5-2. Bruno Fernandes menjadi bintang utama dengan hattrick.

Start tim tuan rumah terbilang kurang meyakinkan, dengan hanya Diogo Dalot yang benar-benar mampu menguji kiper Ipswich, Kjell Scherpen. Di sisi lain, Senne Lammens melakukan penyelamatan saat Julio Enciso melaju sendirian ke arahnya. Namun, setelah setengah jam bermain, gol pembuka akhirnya tetap tercipta lewat dropkick indah dari Leif Davis: 0-1.

Pada akhirnya, dibutuhkan sebuah terpeleset untuk membantu United kembali ke dalam pertandingan. Di lini belakang Ipswich, situasi benar-benar berantakan dengan cara seperti itu, sebelum Matheus Cunha mengirim Fernandes yang bergerak lolos sendirian menghadapi Scherpen. Pemain Portugal itu melepaskan tembakan kaki kiri yang meyakinkan untuk mencetak gol: 1-1.

Setelah jeda, Bryan Mbeumo lebih dulu menyia-nyiakan sebuah peluang dengan cara yang gila, tetapi setelah itu pertandingan sepenuhnya berbalik ke pihak Manchester United. Hal itu juga dibantu oleh kepemimpinan wasit, yang mengesahkan gol kontroversial Harry Maguire.

Sang bek mengontrol bola dengan lengannya dan kemudian menembak masuk melalui kaki Jacob Greaves. Tak lama kemudian, gol 3-1 juga tercipta, setelah Greaves yang sama menjatuhkan Cunha yang lolos di kotak penalti. Fernandes dengan sangat dingin menuntaskan penalti itu.

Dengan itu, tekanan terangkat dari Manchester United, yang pada fase akhir pertandingan menjauh menuju kemenangan telak. Dengan dosis keberuntungan yang besar, bola jatuh ke kaki Fernandes, yang melengkapi hattrick-nya lewat gol untuk mengubah skor menjadi 4-1.

Setelah itu bahkan menjadi 5-1. Fernandes mengirim Mbeumo yang lolos sendirian menghadapi Scherpen, yang harus memungut bola dari gawang untuk kelima kalinya lewat sebuah lob indah. Karena kecerobohan Lisandro Martínez, Chuba Akpom juga ikut mencetak gol pada masa injury time: 5-2 menjadi hasil akhir.