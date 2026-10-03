Bruno Fernandes angkat bicara soal kegaduhan yang melibatkan Cristiano Ronaldo di tim nasional Portugal. Gelandang Manchester United itu telah berhubungan dengan rekan senegaranya tersebut.

Ronaldo baru-baru ini meninggalkan skuad Portugal setelah pertandingan Nations League melawan Norwegia. Penyerang berusia 41 tahun itu sepanjang laga tersebut tetap berada di bangku cadangan, setelah itu muncul laporan tentang ketegangan antara dirinya dan pelatih tim nasional Jorge Jesus. Ronaldo kemudian menyatakan bahwa ia akan menceritakan versinya pada waktu lain.

Fernandes kini telah berhubungan dengan Ronaldo. Sang gelandang terutama ingin menegaskan betapa besar arti penyerang itu bagi Portugal. “Saya berbicara dengan Cristiano Ronaldo dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ikon terbesar tim nasional kami dan negara kami, dan akan selalu tetap seperti itu,” kata Fernandes dalam konferensi pers menjelang duel melawan Norwegia pada Minggu malam.

Gelandang kreatif itu juga menegaskan bahwa menurutnya drama ini tidak menyebabkan perpecahan di dalam skuad. “Tim nasional kami bersatu dan tidak terpecah,” ujarnya. Fernandes tidak ingin situasi yang muncul ini semakin memanas dan menilai bahwa persoalan apa pun di dalam tim harus dibahas.

“Masalah-masalah harus diselesaikan secara internal dan ditutup dengan baik untuk kedua belah pihak.” Dengan itu, ia tampaknya terutama mendorong solusi agar baik Ronaldo maupun Jesus bisa melanjutkan langkah mereka tanpa isu ini terus membayangi skuad Portugal.

Jesus juga telah berbicara tentang Ronaldo dalam beberapa hari terakhir. Pelatih tim nasional itu menegaskan bahwa sang penyerang adalah simbol penting bagi Portugal. “Saya tidak bisa mengabaikan topik Cristiano Ronaldo. Cris adalah simbol tim nasional Portugal. Dia adalah simbol Portugal,” kata Jesus. Ia juga menyatakan bahwa setelah pertandingan melawan Norwegia akan ada cukup waktu untuk membahas situasi itu lebih lanjut.

Portugal sementara itu masih sepenuhnya dalam persaingan di Nations League. Tim tersebut memenangi tiga pertandingan pertama di Grup A4 melawan Wales, Norwegia, dan Denmark.



