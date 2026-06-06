Bruno Fernandes menjadi bintang dalam kemenangan Portugal pada laga persahabatan; Rafael Leão menjadi titik terendah

Portugal berhasil memenangkan pertandingan persahabatan melawan Chili pada hari Sabtu. Di Estádio Nacional do Jamor, dekat Lisbon, pasukan asuhan pelatih Roberto Martínez menang dengan skor 2-1. Gol-gol yang dicetak oleh Gonçalo Guedes dan Bruno Fernandes tercipta setelah babak kedua dimulai. Pada saat itu, kedua tim sama-sama bermain dengan sepuluh pemain di lapangan. Portugal masih akan menjalani satu pertandingan persahabatan lagi sebelum memulai Piala Dunia. Pada 10 Juni, Nigeria akan menjadi lawan mereka di Leiria.

Portugal memulai pertandingan dengan menjanjikan dan hampir saja unggul dalam beberapa menit pertama. Umpan silang tajam dari João Cancelo sepertinya akan disundul oleh Rúben Dias, yang memaksa kiper Lawrence Vigouroux melakukan penyelamatan luar biasa.

Portugal terus mencari gol pembuka. Rafael Leão hampir mencetak gol, namun tendangan rendahnya, setelah menerima umpan tumit indah dari Cristiano Ronaldo, meleset tipis di sisi dalam tiang gawang.

Di babak pertama, pola permainan tidak banyak berubah: Portugal menyerang, Chili bertahan. Sejenak sepertinya situasi memburuk bagi tim Amerika Selatan ketika Ronaldo mencetak gol melalui sela-sela kaki Vigouroux. Namun, pemain Portugal itu berada dalam posisi offside.

Menjelang akhir babak pertama, situasi tiba-tiba memanas. Cancelo dan Felipe Faundez terlibat perselisihan di garis gawang, diikuti oleh Leão dan Iván Román yang saling dorong beberapa kali. Baik Leão maupun Román diusir dari lapangan dengan kartu merah.

Yang mengecewakan penonton, Ronaldo (di antara pemain lain) tetap tinggal di ruang ganti selama jeda. Bintang top itu digantikan oleh Guedes, yang nyaris melihat rekan setimnya, Cancelo, mencetak gol lewat tendangan salto yang indah. Vigouroux menyelamatkan Chili dengan refleks yang gemilang.

Tak lama setelah penyelamatan itu, kiper andalan tim Chile harus kembali beraksi. Rúben Neves mengoper bola kepada rekan pengganti Guedes, yang tampaknya sedikit mengejutkan Vigouroux dengan melepaskan tembakan kilat setelah mengontrol bola dengan baik: 1-0.

Lima belas menit sebelum waktu habis, kiper Swansea Vigouroux juga kebobolan gol kedua. Guedes mengoper bola ke Francisco Conceição, yang kemudian mengumpankan bola kepada Fernandes. Bintang Manchester United itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dengan sempurna: 2-0.

Tanpa diduga, Chili, yang tidak lolos ke Piala Dunia, berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 di masa injury time. Lucas Cepeda mengintai celah di luar kotak penalti dan dengan cerdik melesakkan bola melewati sela-sela kaki Neves. Skor akhir tetap 2-1.