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Bruno Fernandes memberikan penilaian mengejutkan atas kekalahan telak Manchester United di Anfield. Ia mengaku bangga kepada rekan-rekan setimnya meski Liverpool menang 4-0. Kapten Manchester United itu menilai skor akhir menutupi sejumlah "hal baik" yang dilakukan timnya saat bermain dengan sepuluh pemain hampir sepanjang laga.

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Kartu merah pada awal laga memicu keterpurukan di Anfield

Manchester United mulai kehilangan kendali atas pertandingan dalam sepuluh menit pertama ketika Leny Yoro menerima kartu merah. Liverpool langsung memanfaatkannya dan unggul dua gol pada menit ke-13.

Setelah mengalami kekalahan memalukan 7-0 di Anfield pada 2023, Fernandes menyaksikan tim Mauricio Pochettino berjuang mencegah kekalahan telak bersejarah lainnya. Penyelesaian akhir tuan rumah yang buruk menahan jumlah gol sebelum dua gol pada babak kedua memastikan kekalahan 4-0.

Fernandes geram atas kartu merah, tetapi puji keberanian tim

Gelandang serang asal Portugal itu, yang menunda pembicaraan kontrak dengan klub , geram atas kartu merah Yoro. Ia berpendapat sentuhan bola Alexander Isak yang terlalu jauh membuatnya tidak menguasai bola. Ia berkata: "Hari ini, Anda tidak bisa memberikan kartu merah. Mereka menunjukkan kepada kami dengan sangat jelas bahwa jika pemain tidak menguasai bola, itu tidak pernah menjadi kartu merah."

Meski frustrasi, sang kapten tidak melontarkan kritik tajam seperti dalam sejumlah wawancaranya seusai laga belakangan ini. Ia justru memuji keberanian timnya. "Kami masih menciptakan banyak peluang untuk mencoba melakukan sesuatu dalam pertandingan, bahkan dengan satu pemain lebih sedikit," katanya. "Sayangnya, kami tidak mampu mencegah dua gol lagi pada babak kedua. Kami bermain sangat berani. Pada beberapa momen, kami kehilangan bola, tetapi kami berusaha bermain, berusaha melakukan sesuatu dalam pertandingan, dan tidak takut.

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"Ada beberapa momen ketika kami mungkin malah terlalu banyak memainkan bola dan akhirnya kebobolan. Namun, saya lebih memilih itu dan melihat kepercayaan diri tim saya untuk menerapkan gagasan tentang apa yang ingin kami lakukan, ketimbang hanya bertahan dan takut melakukan apa pun."

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Kekhawatiran degradasi meningkat bagi United di posisi ke-19

Kekalahan itu membuat United berada di posisi ke-19 dengan satu kemenangan dari 11 pertandingan Liga Primer Inggris, jumlah paling sedikit di kasta tertinggi. Dengan Desember tinggal sepekan lagi, kekhawatiran bahwa Manchester United benar-benar harus berjuang menghindari degradasi kian meningkat.

Meski begitu, Fernandes menegaskan semangat skuad memberi harapan. Ia berkata: "Sangat menyakitkan, ini benar-benar terasa berat. Datang ke markas rival dan kalah selalu buruk. Ini masa yang sulit bagi kami, tetapi hanya kami yang bisa keluar dari situasi ini. Semua orang berusaha sangat keras. Hasil pertandingan tidak akan menunjukkan itu dan akan menutupi banyak hal baik yang dilakukan tim."

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Menyoroti daya juang timnya, sang kapten menambahkan: "Anda ingin mendapatkan hasil, tetapi hari ini kami tidak bisa. Ada banyak hal yang bisa kami cermati, dan saya melihat karakter yang kuat dari tim. Hasil pertandingan tidak akan menunjukkan itu, tetapi saya sangat bangga kepada semua orang di ruang ganti."

Tekanan meningkat menjelang rangkaian laga penting pada Desember

Pochettino dan para pemainnya memasuki Desember di bawah sorotan tajam. Mereka perlu mengubah momen-momen ketika tim tampil berani menjadi poin. United harus segera meningkatkan ketajaman untuk keluar dari dua posisi terbawah dan meredam pembicaraan yang kian ramai soal degradasi.