Bruno Fernandes Menanti Revolusi Pochettino untuk Menentukan Masa Depannya Bersama Manchester United

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Tampaknya masa depan Bruno Fernandes bersama Manchester United kini sangat bergantung pada apa yang akan ditunjukkan pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, selama fase mendatang, setelah kapten Manchester United itu memutuskan untuk menunda penentuan sikapnya terkait penandatanganan kontrak baru, hingga ia mengevaluasi proyek olahraga baru klub dan mengetahui sejauh mana kemampuan sang pelatih dalam mengembalikan tim untuk bersaing memperebutkan gelar.

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Kontrak gelandang asal Portugal berusia 32 tahun ini akan berakhir pada penghujung musim ini, dengan Manchester United memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama satu musim tambahan. Hal ini terjadi setelah Fernandes menolak dua tawaran perpanjangan kontrak sebelumnya, di saat manajemen klub berupaya menghindari kehilangan dirinya secara gratis seiring mendekatnya akhir keterikatannya dengan tim.

Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa manajemen Manchester United masih yakin bisa meyakinkan kaptennya untuk menandatangani kontrak baru, tetapi sikap sang pemain akan ditentukan berdasarkan perkembangan kerja di bawah kepemimpinan Pochettino, dan sejauh mana keberhasilan pelatih asal Argentina itu mengembalikan stabilitas tim setelah periode sulit yang dialaminya di bawah kepemimpinan Michael Carrick.

Fernandes tampak kecewa sepanjang musim ini, setelah seluruh tim menderita akibat kemerosotan hasil dan performa, yang turut berdampak pada penampilan pemain asal Portugal tersebut yang tidak tampil dengan level biasanya, sebelum pemecatan Carrick dan langkah merekrut Pochettino, yang bersiap kembali ke Liga Primer Inggris lewat pintu Old Trafford, setelah pengalaman sebelumnya bersama Southampton, Tottenham, dan Chelsea.

Penantian Fernandes tidak terbatas pada mengetahui seperti apa hubungannya dengan pelatih baru, tetapi juga meluas hingga rencana manajemen di bursa transfer, dan sejauh mana kesiapannya memenuhi kebutuhan tim, setelah klub pada musim panas merekrut Carlos Baleba, Youri Tielemans, dan Andrey Santos, tetapi gagal memperkuat sejumlah posisi yang masih menjadi titik lemah yang jelas dalam skuad.

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Meski telah membangun ulang lini tengah, Manchester United masih mengalami kekurangan di posisi bek sayap dan ujung tombak, di samping ketidakstabilan performa sejumlah opsi pertahanan, yang membuat penguatan skuad menjadi kebutuhan bagi pemain asal Portugal itu, yang ingin melihat gerakan serius dari manajemen sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya dan kelanjutan kebersamaannya dengan tim untuk setelah musim ini.

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Pochettino diperkirakan akan melakukan banyak perubahan pada skuad Manchester United, baik melalui perekrutan pemain baru maupun melepas sejumlah elemen yang ada saat ini, dan keputusan-keputusan penting tidak akan berhenti pada Fernandes, mengingat kontrak Lisandro Martinez dan Harry Maguire berakhir pada musim panas 2027, dengan klub memiliki opsi perpanjangan satu musim tambahan, sementara Luke Shaw juga mendekati akhir kontraknya saat ini, bersamaan dengan absennya akibat cedera.

Pochettino dijadwalkan mulai bekerja untuk menata ulang tim selama periode transfer musim dingin, setelah secara resmi mengemban tanggung jawab pada pekan depan, menyusul berakhirnya tugasnya bersama timnas Amerika Serikat, dalam sebuah langkah yang diperkirakan akan menentukan wajah proyek baru Manchester United, khususnya terkait kemampuan klub untuk bersaing dan menyediakan elemen-elemen yang dibutuhkan pelatih asal Argentina itu.

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Pochettino mengomentari keputusannya meninggalkan timnas Amerika Serikat dan kembali ke Inggris, dengan mengatakan: "Sulit untuk berbicara sekarang, saya orang yang sangat emosional, ini keputusan yang sangat menyedihkan, tetapi kami profesional dan berupaya mewujudkan mimpi-mimpi kami", sehingga hari-hari mendatang akan menjadi penentu dalam menggambarkan wajah masa depan tim, begitu pula sikap Fernandes mengenai kelanjutan perjalanannya di Old Trafford.