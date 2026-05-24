Bruno Fernandes memecahkan rekor Henry dan De Bruyne, Salah mengucapkan selamat tinggal kepada Liverpool dengan penuh gaya, Chelsea gagal lolos ke kompetisi Eropa

Bruno Fernandes mencatatkan sejarah di Liga Premier pada Minggu sore. Dalam pertandingan yang dimenangkan dengan skor 0-3 melawan Brighton & Hove Albion, ia memberikan assist ke-21, yang memecahkan rekor milik Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Sementara itu, Liverpool, dalam pertandingan perpisahan Mohamed Salah, memastikan tiket ke Liga Champions (1-1 melawan Brentford). Chelsea kalah di kandang Sunderland (2-1) dan karenanya tidak akan bermain di kompetisi Eropa musim depan.

Liverpool - Brentford 1-1

Liverpool mendominasi di babak pertama, namun tidak ada gol yang tercipta sebelum jeda. Mohamed Salah membentur tiang gawang dari tendangan bebas, Ryan Gravenberch menguji refleks Caoimhín Kelleher, dan Rio Ngumoha melepaskan tembakan yang meleset tipis di atas mistar gawang.

Setelah jeda, Curtis Jones justru membuka skor: ia menyulap umpan silang dari kaki luar Salah menjadi gol. Liverpool tak lama menikmati keunggulan itu, karena dengan sedikit keberuntungan, Kevin Schade menyamakan kedudukan untuk Brentford: 1-1. Satu poin itu cukup bagi Liverpool untuk mengamankan tiket Liga Champions. Brentford berada di peringkat sembilan, tepat di luar zona tiket Eropa.

Brighton - Manchester United 0-3

Manchester United, yang sudah memastikan posisi ketiga, menjalani sore yang lancar. Hal itu sekali lagi terutama berkat Bruno Fernandes. Pemain Portugal itu memberikan assist untuk gol 0-1 Patrick Dorgu, yang membuatnya memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League (21). Rekor tersebut sebelumnya dipegang oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.

Ketika Bryan Mbeumo membawa tim asuhan Michael Carrick unggul 0-2 menjelang babak pertama usai berkat serangan yang gemilang, United tahu bahwa segalanya berjalan lancar. Bruno Fernandes sendiri menjadi penutup yang sempurna di babak kedua. Untuk sesaat, golnya tampak akan dianulir karena offside, tetapi ternyata tidak: 0-3. Sebuah akhir yang pantas untuk musim yang indah bagi United, sementara Brighton finis di peringkat kedelapan dan dengan demikian juga lolos ke kompetisi Eropa.

Sunderland - Chelsea 2-1

Dalam duel langsung untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa, Sunderland unggul di pertengahan babak pertama. Tendangan panjang dari Robin Roefs akhirnya sampai ke Trai Hume, yang mencetak gol untuk skor 1-0. Pesta semakin meriah setelah jeda: tendangan Brian Brobbey yang seharusnya melebar, justru secara tidak sengaja disundul ke gawang sendiri oleh Malo Gusto.

Stadium of Light benar-benar dalam euforia, hingga bahkan pagar pembatas di salah satu sisi pun roboh. Para pendukung Sunderland hampir tak bisa menahan kegembiraan, namun harus menyaksikan bagaimana Cole Palmer mengembalikan ketegangan dalam pertandingan. Namun, ketika Wesley Fofana menerima kartu kuning keduanya, sepertinya semuanya sudah berakhir. Sunderland mempertahankan skor 2-1 dan itu cukup untuk mendapatkan tiket ke Liga Europa. Chelsea berakhir di peringkat kesepuluh yang mengecewakan dan pulang dengan tangan hampa.