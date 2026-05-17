Bruno Fernandes memberikan umpan penentu kemenangan dan menyamai rekor De Bruyne dan Henry

Manchester United menang 3-2 atas Nottingham Forest pada Minggu sore. Bruno Fernandes memberikan umpan kepada Bryan Mbeumo dan dengan demikian mencapai angka ajaib 20 assist dalam satu musim Liga Premier.

Setelah 20 menit pertandingan berjalan, Bryan Mbeumo, yang sudah 11 pertandingan tidak mencetak gol, seharusnya bisa membuat skor menjadi 2-0. Setelah penyelamatan gemilang dari Senne Lammens, Manchester United melancarkan serangan balik. Matheus Cunha mengoper bola ke Mbeumo, yang melewati kiper, tetapi kemudian menembak tiang gawang saat gawang kosong.

Setelah Mbeumo kembali membuang peluang besar tak lama setelah babak kedua dimulai, Morato justru berhasil mencetak gol di sisi lain setelah menerima umpan silang yang sangat akurat dari Elliot Anderson: 1-1.

Setengah menit kemudian, Matheus Cunha membalikkan keadaan. Ia melepaskan tendangan keras yang tepat mengarah ke sudut bawah gawang, setelah bola jatuh di kakinya melalui lengan Mbeumo. Wasit menilai itu bukan handball yang layak dihukum, sehingga pertandingan terus berlanjut.

Pada menit ke-66, Bruno Fernandes sepertinya akan menyamai rekor assist. Ia mengirim Mbeumo ke dalam kotak penalti, namun striker Manchester United itu melepaskan tembakan yang melambung tinggi saat berhadapan satu lawan satu dengan kiper.

Lima belas menit sebelum pertandingan berakhir, Bruno Fernandes akhirnya memberikan assist ke-20 yang sangat ia idamkan. Pemain Portugal itu memberikan umpan keras dan rendah, yang berhasil disambut oleh Mbeumo. Ia kini menyamai rekor Kevin De Bruyne dan Thierry Henry. Pekan depan, ia berpotensi memecahkan rekor tersebut.

Manchester United tidak bisa lama menikmati keunggulan itu. Satu menit kemudian, Morgan Gibbs-White kembali mencetak gol dengan indah dari umpan silang Elliot Anderson: 3-2.

Tak lama setelah itu, Casemiro ditarik keluar oleh Michael Carrick. Pemain Brasil itu memainkan pertandingan terakhirnya di Old Trafford dan mendapat tepuk tangan meriah dari penonton yang hadir.



