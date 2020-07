Bruno Fernandes Tak Terbendung! Sang Idola Baru Manchester United Ukir Rekor Spesial

Bruno Fernandes terus memperlihatkan efek instan dia bersama . Sejak didatangkan dari pada bursa transfer musim dingin ini, sang gelandang tampil begitu moncer.

Bukan hanya urusan gol, pemain internasional ini juga rajin memberikan assist. Teraktual, dia kembali memberi kontribusi besar dalam kemenangan telak The Red Devils atas dengan skor 3-0.

Di pertandingan tersebut, midfielder berusia 25 tahun itu mencetak sebiji gol dan menghasilkan satu assist. Praktis, menurut catatan Opta, Bruno sekarang telah terlibat langsung dalam 12 gol United di sepuluh pertandingan pertamanya.

Bruno sukses membukukan tujuh gol dan lima assist dalam sepuluh penampilan perdananya bagi skuad Ole Gunnar Solskjaer. Hebatnya, satu-satunya pemain yang bisa melebihi catatan spesial Bruno ini hanya Mick Quinn, yang mengemas 13 keterlibatan gol dalam sepuluh penampilan pertamanya.

