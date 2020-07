Bruno Fernandes: Manchester United Bukan Yang Terbaik & Terburuk!

Gelandang , Bruno Fernandes (25 tahun), memekikkan semangat baru pasca-kekalahan pertama timnya dalam 20 laga terakhir di semua ajang.

Teraktual, Man United ditumbangkan dengan skor 3-1 pada semi-final Piala FA di Wembley, Senin (20/7) dini hari WIB.

Tiga gol Chelsea masing-masing diciptakan oleh Olivier Giroud pada menit ke-45, Mason Mount (46’), dan gol bunuh diri Harry Maguire (74’).

Sementara sebiji gol Man United dicetak oleh Bruno Fernandes via sepakan penalti (86’).

Kekalahan tersebut sekaligus memutus tren 19 laga tidak terkalahkan Man United di semua kompetisi yang terbentang sejak akhir Januari lalu, tepatnya saat dipermalukan 2-0 di Old Trafford.

We were not the best before and we are not the worst now! ⁣

We are really sad about the result and losing the chance to win the FA CUP, something we had hoped for! ⁣

Now it is time to gather forces and fight for our goal in the Premier League 🙏🏻 @ManUtd pic.twitter.com/In3lNfTo0J