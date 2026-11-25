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Bruno Fernandes belum ingin membicarakan masa depannya di Manchester United. Gelandang asal Portugal itu menghentikan sementara negosiasi kontrak baru.

Kontrak Fernandes di Old Trafford berlaku hingga akhir musim ini. Manchester United memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama satu tahun, hingga pertengahan 2028.

Kapten berusia 32 tahun itu mengaku telah menolak dua tawaran kontrak. Pembicaraan kini dihentikan karena Fernandes menilai ada hal lain yang lebih penting saat ini.

“Kami harus mulai memenangi pertandingan terlebih dahulu, setelah itu barulah kami bisa membicarakan kontrak,” kata Fernandes dalam konferensi pers pada Selasa. Ia menegaskan bahwa hasil dan penampilan timnya menjadi perhatian utamanya.

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Fernandes ingin membawa Manchester United kembali ke level yang bisa membuat klub bangga. Menurutnya, klub saat ini belum mencapai level tersebut. Karena itu, ia mengaku tidak terlalu mencemaskan masa depannya sendiri.

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Fernandes akan menghadapi laga istimewa pada Rabu. Manchester United akan bertemu Sporting Portugal, mantan klub sang gelandang, di Liga Champions. Laga itu akan membawanya kembali ke klub yang dibelanya antara 2017 dan 2020.

Fernandes menegaskan bahwa ia ingin bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Ia bangga dengan pencapaiannya bersama Manchester United dan berharap kembali mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di Liga Champions musim ini. Namun, selama membela klub di Old Trafford, ia baru sekali tampil dalam pertandingan fase gugur Liga Champions.

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Penampilan itu terjadi pada 2022, ketika Atlético Madrid mengalahkan Manchester United. Setan Merah saat ini menjalani kampanye yang tidak konsisten. Mereka meraih enam poin dari empat pertandingan pertama dan berada di jalur untuk lolos ke babak play-off.

Laga melawan Sporting akan menjadi pertandingan Liga Champions pertama Manchester United di bawah Mauricio Pochettino. Manajer asal Argentina itu baru-baru ini ditunjuk untuk menggantikan Michael Carrick yang dipecat. Laga pertamanya di Liga Primer pada Minggu berakhir dengan kekalahan telak 4-0 dari Liverpool.