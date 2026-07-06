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Bruno Fernandes dengan nada kecewa: Kita harus menemukan cara agar tim-tim lain menghormati kita

Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
B. Fernandes
Portugal
Spanyol
AS

Kekecewaan melanda bintang Manchester United

Bintang Manchester United asal Portugal, Bruno Fernandes, mengungkapkan kekecewaannya setelah timnas negaranya tersingkir dari Piala Dunia 2026, menyusul kekalahan dari Spanyol (1-0) pada Senin malam, di babak 16 besar turnamen tersebut.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta pada menit ke-90+1, yang dicetak oleh Mikel Merino. Spanyol kini akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Amerika Serikat dan Belgia.

Bruno Fernandes mengatakan dalam pernyataan kepada media setelah pertandingan: “Ini adalah momen yang menyedihkan. Satu-satunya tujuan kami adalah memenangkan Piala Dunia. Sayangnya, kami tidak dalam performa terbaik.”

Dia menambahkan, seperti dilansir oleh "Foot Mercato": "Di babak pertama, kami lebih unggul, tetapi di babak kedua, kami mengulangi kesalahan yang sama. Kami kehilangan bola ke lawan. Ketika itu terjadi, kami kebobolan gol."

Dia melanjutkan: “Spanyol layak mendapat pujian; mereka memiliki pemain-pemain hebat. Hasil akhirnya tidak memuaskan; kami tidak lolos ke final. Harapan kami sangat tinggi.”

World Cup
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Spain
ESP
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TBD

Dia menutup pernyataannya: “Tim ini memiliki potensi untuk memenangkan Piala Dunia. Kami harus tetap menjadi diri kami sendiri dan berusaha menemukan cara agar tim-tim lain lebih menghormati kami.”

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