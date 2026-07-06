Bruno Fernandes dengan nada kecewa: Kita harus menemukan cara agar tim-tim lain menghormati kita

Bintang Manchester United asal Portugal, Bruno Fernandes, mengungkapkan kekecewaannya setelah timnas negaranya tersingkir dari Piala Dunia 2026, menyusul kekalahan dari Spanyol (1-0) pada Senin malam, di babak 16 besar turnamen tersebut.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta pada menit ke-90+1, yang dicetak oleh Mikel Merino. Spanyol kini akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Amerika Serikat dan Belgia.

Bruno Fernandes mengatakan dalam pernyataan kepada media setelah pertandingan: “Ini adalah momen yang menyedihkan. Satu-satunya tujuan kami adalah memenangkan Piala Dunia. Sayangnya, kami tidak dalam performa terbaik.”

Dia menambahkan, seperti dilansir oleh "Foot Mercato": "Di babak pertama, kami lebih unggul, tetapi di babak kedua, kami mengulangi kesalahan yang sama. Kami kehilangan bola ke lawan. Ketika itu terjadi, kami kebobolan gol."

Dia melanjutkan: “Spanyol layak mendapat pujian; mereka memiliki pemain-pemain hebat. Hasil akhirnya tidak memuaskan; kami tidak lolos ke final. Harapan kami sangat tinggi.”

Dia menutup pernyataannya: “Tim ini memiliki potensi untuk memenangkan Piala Dunia. Kami harus tetap menjadi diri kami sendiri dan berusaha menemukan cara agar tim-tim lain lebih menghormati kami.”