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Kapten Manchester United Bruno Fernandes memastikan klub telah secara resmi menawarinya kontrak baru, tetapi ia memilih menunda seluruh pembicaraan. Gelandang serang asal Portugal itu menegaskan masa depannya harus dikesampingkan sementara tim berfokus mengakhiri rentetan hasil buruk di lapangan.

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Pembicaraan kontrak ditunda

Gelandang berusia 32 tahun itu saat ini terikat kontrak yang berlaku hingga akhir musim 2026/27 , meski United memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama 12 bulan. Di tengah laporan mengenai kebuntuan, Fernandes segera menegaskan bahwa ia tidak berusaha menekan klub demi kenaikan gaji besar atau kontrak berdurasi terlalu panjang. Ia mengungkapkan bahwa klub telah menunjukkan komitmennya dengan mengajukan tawaran baru, tetapi menurutnya situasi olahraga di Old Trafford saat ini membuat waktunya tidak tepat untuk duduk di meja perundingan.

"Tidak, tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung, tetapi saya melihat orang-orang mengatakan bahwa saya meminta lebih banyak uang dan kontrak yang lebih panjang. Jika saya menginginkan lebih banyak uang, saya tidak akan berada di sini. Ada tempat lain yang bisa saya tuju untuk mendapatkan uang jauh lebih banyak daripada yang saya peroleh di Manchester United," jelas Fernandes dalam wawancara dengan Sky Sports.

Sang kapten juga menegaskan bahwa ia tidak akan menjadi beban bagi klub atau bertahan hanya untuk menerima gaji sampai kontraknya habis. Ia mengatakan: "Saat klub berkata, 'Bruno, sudah waktunya kita berpisah', saya akan menjadi orang pertama yang keluar. Ya, klub menawari saya kontrak baru, jadi menurut saya itu menunjukkan bahwa mereka ingin saya bertahan. Saya hanya mengesampingkannya karena menurut saya sekarang bukan waktu yang tepat, baik bagi saya maupun klub, untuk membicarakan negosiasi. Hal terpenting saat ini adalah klub kembali memenangkan pertandingan."

Ambisi meraih trofi utama

Meski performa klub belakangan tidak konsisten dan mereka kesulitan mempertahankan persaingan memperebutkan gelar, mantan pemain Sporting CP itu menolak menurunkan targetnya. Ia tetap berfokus pada trofi terbesar dalam sepakbola dan meyakini para suporter telah menunjukkan kesetiaan luar biasa selama masa sulit. Fernandes menepis anggapan bahwa sekadar finis di empat besar dan lolos ke Liga Champions patut dirayakan sebagai pencapaian tertinggi bagi klub sebesar United.

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"Target saya akan selalu menjuarai Liga Primer dan Liga Champions bersama klub yang saya bela. Saya tidak akan pernah menyembunyikan itu. Saya tidak akan pernah berkata bahwa target kami saat ini hanyalah finis di empat besar," tegas sang kapten.

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Meluruskan kabar soal Michael Carrick

Fernandes juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menanggapi rumor perselisihannya dengan Michael Carrick setelah kekalahan telak dari Como dan keputusan berikutnya untuk mencadangkannya. Spekulasi berkembang bahwa kritik lantang sang kapten terhadap staf pelatih membuatnya dicoret dari susunan pemain, tetapi Fernandes menegaskan bahwa sang pelatih telah menjelaskan situasinya secara langsung. Menurut Fernandes, keputusan itu murni bersifat taktis dan bertujuan mencari cara untuk meningkatkan performa tim secara keseluruhan di tengah rentetan hasil yang sulit.

"Pelatih datang berbicara kepada saya setelah pertandingan itu, atau sebelum pertandingan melawan Bournemouth, untuk mengatakan, 'Dengar, saya tidak akan memainkanmu sejak awal besok,' dan sebagainya. 'Ini tidak ada hubungannya dengan ucapan soal Como. Saya tahu orang-orang akan mengaitkannya dengan itu. Saya hanya ingin memberitahumu bahwa kita perlu mengubah sesuatu, saya perlu membuat perubahan, performa kita belum bagus. Jadi, saya hanya ingin kamu tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan itu,'" kata Fernandes.

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Era baru di bawah Mauricio Pochettino

Saat United memasuki babak baru di bawah Mauricio Pochettino, Fernandes merasa optimistis dengan kesan awal yang diberikan pelatih asal Argentina itu. Sang gelandang menggambarkan pelatih kepala tersebut sebagai sosok tegas tetapi membawa pengaruh positif, yang sejak awal sudah menetapkan tuntutannya dengan jelas. Menariknya, Fernandes mengungkapkan bahwa ia nyaris bergabung dengan Tottenham asuhan Pochettino pada 2019, tertarik oleh kesempatan bermain bersama bintang seperti Harry Kane dan Heung-Min Son sebelum akhirnya berlabuh di Old Trafford.

"Dia sosok yang suka membawa energi sangat baik ke dalam tim, sangat positif, kuat, dan tegas. Dia langsung mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan kami tidak memenuhi tuntutannya terhadap tim dan setiap pemain," pungkas Fernandes.