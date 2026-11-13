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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Bruno Fernandes Buka Suara soal Pemecatan Michael Carrick lewat Pesan Empat Kata setelah Perselisihan Taktik di Manchester United dan Penolakan Kontrak

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Bruno Fernandes menyampaikan pesan kepada Michael Carrick setelah sang manajer dipecat Manchester United. Meski sempat terjadi perbedaan pendapat secara terbuka mengenai arah taktik tim dalam beberapa pekan terakhir, kapten klub itu menjadi yang terdepan dalam menyampaikan penghormatan saat Manchester United mulai mencari pelatih kepala permanen baru untuk memimpin tim utama.

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Carrick dipecat setelah awal musim yang buruk

Manchester United berpisah dengan Carrick pada Kamis setelah bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa. Keputusan itu diambil menyusul awal musim yang mengecewakan dan mengakhiri masa jabatannya sebagai manajer di Old Trafford secara mendadak.

Meski mengakhiri musim sebelumnya dengan baik, petinggi klub akhirnya memutuskan bahwa pergantian pelatih diperlukan untuk mencapai ambisi mereka. Pemecatan ini terjadi setelah periode penuh ketegangan di balik layar, yang ditandai hasil tidak konsisten dan gesekan internal yang banyak disorot publik.

Fernandes dan Maguire sampaikan penghormatan kepada Carrick

Melalui Instagram Story setelah klub mengonfirmasi kepergian Carrick, Fernandes menyampaikan pesan perpisahan singkat. Gelandang asal Portugal itu membagikan foto dirinya berjabat tangan dengan mantan manajernya, disertai pesan: "Terima kasih atas segalanya, bos."

Pemain berusia 32 tahun itu bukan satu-satunya sosok senior yang menanggapi kepergian Carrick. Harry Maguire menjadi pemain United pertama yang bereaksi secara terbuka terhadap kabar tersebut, dengan menulis: "Akan selalu menjadi legenda. Hormat. Terima kasih."

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Perselisihan taktik dan ketidakpastian kontrak

Pesan penghormatan singkat dari Fernandes itu muncul setelah perselisihan antara sang kapten dan mantan manajernya baru-baru ini. Bulan lalu, penyandang gelar Pemain Terbaik PFA secara terbuka mengkritik pendekatan taktik Carrick seusai kekalahan telak 4-1 dari Como di Champions League.

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Perselisihan itu membuat Fernandes dicadangkan untuk laga Premier League berikutnya melawan Bournemouth. Meski keduanya mengadakan pembicaraan untuk menyelesaikan persoalan tersebut di pusat latihan Carrington, Carrick akhirnya diberhentikan hanya beberapa pekan kemudian.

Di luar lapangan, masa depan Fernandes di Old Trafford juga belum jelas. Ia dilaporkan telah menolak tawaran kedua dari klub untuk memperpanjang kontraknya. Dengan kontraknya saat ini akan berakhir musim panas mendatang, United harus berpacu untuk menyepakati kontrak baru sebelum Januari, ketika sang gelandang diperbolehkan berbicara dengan klub-klub lain yang berminat.

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United incar Pochettino sebagai pengganti

Setelah kepergian Carrick, jajaran direksi Manchester United berupaya menunjuk pengganti permanen secepat mungkin. Klub tersebut mengidentifikasi mantan manajer Tottenham dan Chelsea, Mauricio Pochettino, sebagai salah satu kandidat utama untuk posisi itu.

Pochettino saat ini menjabat sebagai pelatih kepala Amerika Serikat. Mengupayakan kemungkinan kedatangan pelatih asal Argentina itu akan menjadi prioritas utama United dalam usaha mereka menyelamatkan kiprah di kompetisi domestik dan menstabilkan situasi ruang ganti.

Ditulis olehMuhammad Zaki

Jurnalis GOAL ID

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.

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