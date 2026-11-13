Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bruno Fernandes menyampaikan pesan kepada Michael Carrick setelah sang manajer dipecat Manchester United. Meski sempat terjadi perbedaan pendapat secara terbuka mengenai arah taktik tim dalam beberapa pekan terakhir, kapten klub itu menjadi yang terdepan dalam menyampaikan penghormatan saat Manchester United mulai mencari pelatih kepala permanen baru untuk memimpin tim utama.

Iklan

Carrick dipecat setelah awal musim yang buruk

Manchester United berpisah dengan Carrick pada Kamis setelah bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa. Keputusan itu diambil menyusul awal musim yang mengecewakan dan mengakhiri masa jabatannya sebagai manajer di Old Trafford secara mendadak.

Meski mengakhiri musim sebelumnya dengan baik, petinggi klub akhirnya memutuskan bahwa pergantian pelatih diperlukan untuk mencapai ambisi mereka. Pemecatan ini terjadi setelah periode penuh ketegangan di balik layar, yang ditandai hasil tidak konsisten dan gesekan internal yang banyak disorot publik.

Fernandes dan Maguire sampaikan penghormatan kepada Carrick

Melalui Instagram Story setelah klub mengonfirmasi kepergian Carrick, Fernandes menyampaikan pesan perpisahan singkat. Gelandang asal Portugal itu membagikan foto dirinya berjabat tangan dengan mantan manajernya, disertai pesan: "Terima kasih atas segalanya, bos."

Pemain berusia 32 tahun itu bukan satu-satunya sosok senior yang menanggapi kepergian Carrick. Harry Maguire menjadi pemain United pertama yang bereaksi secara terbuka terhadap kabar tersebut, dengan menulis: "Akan selalu menjadi legenda. Hormat. Terima kasih."

Iklan Iklan

Perselisihan taktik dan ketidakpastian kontrak

Pesan penghormatan singkat dari Fernandes itu muncul setelah perselisihan antara sang kapten dan mantan manajernya baru-baru ini. Bulan lalu, penyandang gelar Pemain Terbaik PFA secara terbuka mengkritik pendekatan taktik Carrick seusai kekalahan telak 4-1 dari Como di Champions League.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Perselisihan itu membuat Fernandes dicadangkan untuk laga Premier League berikutnya melawan Bournemouth. Meski keduanya mengadakan pembicaraan untuk menyelesaikan persoalan tersebut di pusat latihan Carrington, Carrick akhirnya diberhentikan hanya beberapa pekan kemudian.

Di luar lapangan, masa depan Fernandes di Old Trafford juga belum jelas. Ia dilaporkan telah menolak tawaran kedua dari klub untuk memperpanjang kontraknya. Dengan kontraknya saat ini akan berakhir musim panas mendatang, United harus berpacu untuk menyepakati kontrak baru sebelum Januari, ketika sang gelandang diperbolehkan berbicara dengan klub-klub lain yang berminat.

Iklan

United incar Pochettino sebagai pengganti

Setelah kepergian Carrick, jajaran direksi Manchester United berupaya menunjuk pengganti permanen secepat mungkin. Klub tersebut mengidentifikasi mantan manajer Tottenham dan Chelsea, Mauricio Pochettino, sebagai salah satu kandidat utama untuk posisi itu.

Pochettino saat ini menjabat sebagai pelatih kepala Amerika Serikat. Mengupayakan kemungkinan kedatangan pelatih asal Argentina itu akan menjadi prioritas utama United dalam usaha mereka menyelamatkan kiprah di kompetisi domestik dan menstabilkan situasi ruang ganti.