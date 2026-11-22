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Pernyataan pemain asal Portugal itu menjadi sinyal jelas: kembali ke Serie A adalah opsi nyata, sementara Millan dan Juventus memantau situasi.

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AC Milan dan Juventus kini benar-benar melihat peluang. Bruno Fernandes buka suara dan memberi kabar terbaru soal perpanjangan kontraknya dengan Manchester United: "Negosiasi kontrak saya terhenti. Kami tidak sedang bernegosiasi saat ini", kata gelandang asal Portugal itu kepada Sky Sports England. Mantan pemain Novara dan Udinese itu memiliki kontrak hingga 30 Juni 2027, dengan opsi bagi klub untuk memperpanjangnya selama satu musim lagi.

PERNYATAANNYA - Terkait hal itu, Bruno Fernandes menjelaskan: "Klub menawari saya perpanjangan kontrak, tetapi saya memutuskan untuk menunggu dan menangguhkan semuanya. Fokus saya ada di lapangan". Ia melanjutkan: "Jika ingin pergi, saya bisa melakukannya musim panas lalu, dua tahun lalu, tiga tahun lalu… ada tawaran besar dan saya bisa pergi untuk mendapat penghasilan jauh lebih tinggi. Saya selalu memilih sendiri untuk bertahan.

Terakhir, sang gelandang memberi tahu klubnya bahwa ia tidak ingin menimbulkan masalah karena keputusan tersebut: "Jika United tidak lagi menginginkan saya, saya akan langsung pergi tanpa menunggu kontrak berakhir. Saya tidak akan pernah menimbulkan masalah".

AC MILAN DAN JUVENTUS MELIHAT PELUANG - Pemain asal Portugal itu dikaitkan dengan AC Milan dan Juventus, yang kini serius mengincarnya: dengan kontrak yang berakhir pada Juni 2027, serta opsi perpanjangan satu tahun bagi klub Inggris itu, ia memiliki klausul pelepasan senilai €60 juta.