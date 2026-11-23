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Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, akan kembali ke Stadion Jose Alvalade pekan ini untuk pertama kalinya menghadapi Sporting CP sejak transfernya pada 2020. Gelandang itu menghadapi tugas berat saat memimpin Manchester United, yang tengah kesulitan, melawan tim Portugal yang sedang tampil gemilang di kompetisi Eropa.

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Kembali ke Lisbon dengan penuh kenangan

Laga Liga Champions mendatang menjadi momen penting bagi Fernandes, yang menjelma menjadi bintang Eropa selama masa produktifnya di Lisbon. Setelah mencetak 64 gol dalam 137 penampilan untuk Sporting, pemain timnas Portugal itu tetap dicintai para pendukung klub. Ini akan menjadi kali pertama ia menghadapi mantan klubnya dalam pertandingan kompetitif sejak pindah ke Old Trafford hampir lima tahun lalu.

Meski pertandingan ini penting, kedua pihak diperkirakan akan saling menunjukkan rasa hormat. Fernandes tidak pernah menyembunyikan kedekatan mendalamnya dengan klub yang menjadi batu loncatannya ke Liga Primer. "Saya sangat bahagia dan bersyukur atas semua yang saya alami di Sporting," kata sang kapten melalui situs resmi klub. "Saya sangat menyayangi klub itu dan memiliki kecintaan yang besar terhadapnya. Klub itu akan selalu punya tempat di hati saya."

United yang tengah kesulitan menghadapi tuan rumah tangguh

United menghadapi tantangan berat karena Sporting mengawali kiprahnya di kompetisi Eropa dengan gemilang. Klub asal Lisbon itu meraih tiga kemenangan dari empat laga pembuka Liga Champions, menunjukkan konsistensi dan disiplin taktik yang tidak dimiliki Manchester United musim ini. Bagi Fernandes, ini baru akan menjadi pertandingan kompetitif keduanya melawan tim Portugal sejak bergabung dengan United, setelah hasil imbang 3-3 yang berlangsung kacau melawan Porto pada musim gugur tahun ini.

Pendekatan taktik United di bawah Pochettino mendapat sorotan, terutama setelah kekalahan telak baru-baru ini dari Liverpool . Meski hasilnya buruk, Fernandes secara terbuka mendukung upaya skuad dan filosofi sang pelatih. "Hasilnya tidak akan menunjukkan hal itu dan akan menutupi banyak hal baik yang dilakukan tim," ujarnya.

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Pochettino yakin skuadnya akan menjawab kritik

Pochettino menyerukan kepada timnya untuk bangkit menjelang laga penting melawan Sporting CP. Ia menegaskan bahwa skuadnya akan menjadikan kekalahan baru-baru ini sebagai titik awal untuk maju, bukan alasan. Meski mendapat sorotan tajam selama sepekan terakhir, sang pelatih tidak terusik oleh kritik dari luar dan menekankan bahwa tim telah menangani situasi ini dengan baik.

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"Ini bukan pekan yang sulit. Saya pikir kami menangani situasinya dengan sangat baik dan ini bukan alasan. Ini bukan untuk mengajukan alasan. Kami harus berkembang. Kami di sini untuk berusaha berkembang bersama dan meraih kesuksesan. Kemarin, seseorang mengatakan kepada saya bahwa perjalanan sejauh 1.609 kilometer dimulai dengan satu langkah. Langkah itu mungkin bukan langkah naik, tetapi saya pikir kami perlu mengevaluasi keadaan setelah kekalahan itu. Saya pikir ini adalah awal dan kami harus terus melangkah," katanya.

Kekosongan di lini tengah menambah tekanan bagi Fernandes

Tugas United semakin berat karena beberapa pemain kunci akan absen dalam lawatan ke Stadion Jose Alvalade. Gelandang Manuel Ugarte, yang juga menantikan pertemuannya kembali dengan Sporting, dipastikan absen karena masih menjalani pemulihan setelah operasi lutut. Absennya pemain Uruguay yang tangguh itu meninggalkan kekosongan besar di lini tengah dan menambah tekanan bagi Fernandes untuk mengatur tempo permainan melawan mantan rekan-rekan setimnya.

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Namun, rekam jejak menunjukkan bahwa Fernandes tahu cara menghadapi tekanan saat bermain di Portugal. Semasa membela Sporting, ia tampil tajam melawan Boavista, klub tempatnya bermain saat muda, dengan mencetak tiga gol dalam lima pertemuan.