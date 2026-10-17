PSV harus bermain dengan sepuluh orang saat bertandang ke markas ADO Den Haag pada Sabtu sore setelah Sven Mijnans menerima kartu merah. Penyerang yang sebelumnya membawa tim asal Eindhoven itu unggul lewat gol indah tersebut mendapat kartu kuning kedua menjelang turun minum. Di ESPN, Arnold Bruggink menyampaikan pendapat tegas tentang kedua pelanggaran itu.

PSV tampaknya akan menjalani laga yang relatif mudah di Den Haag. Mijnans membawa tim asal Eindhoven itu unggul pada menit ke-21, tetapi mendapat kartu kuning pada menit ke-38 karena menarik lawan. Lima menit kemudian, ia kembali diganjar kartu kuning setelah melakukan tekel yang jauh terlambat di kotak penalti lawan.

Di ESPN, Bruggink terutama mengkritik kartu kuning pertama Mijnans. "Itu bukan kartu kuning," tegas sang analis. "Kalau penyerang yang melakukannya, langsung kartu kuning. Tapi kalau bek yang melakukannya, tidak pernah kartu kuning."

Bruggink sulit memahami keputusan wasit untuk langsung menghukum Mijnans karena menarik lawan. "Yang pertama itu konyol, menurut saya benar-benar konyol," tegas mantan pesepakbola tersebut. Namun, ia sama sekali tidak meragukan kartu kuning kedua.

"Kalau sudah tahu punya kartu kuning, tentu saja kamu sama sekali tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh," kata Bruggink, yang melihat Mijnans langsung sadar bahwa dirinya dalam masalah. "Itu jelas kartu kuning. Tidak ada yang bisa diperdebatkan."

Menurut Jan Joost van Gangelen, Mijnans benar-benar salah membaca situasi saat melakukan pelanggaran keduanya. Pemain PSV itu tampaknya mengira ia akan mencapai bola jauh lebih dulu daripada lawannya, tetapi pada akhirnya datang jauh terlambat. "Salah perkiraan total. Sebenarnya sulit dipercaya, bukan?" ujar Bruggink.

Di sisi lain, sang analis sangat mengagumi gol yang sebelumnya membawa PSV unggul lewat Mijnans. Setelah Guus Til melakukan pergerakan apik ke ruang kosong di depan, bola jatuh di kaki sang penyerang dan ia melepaskan tembakan dengan kaki yang kurang dominan ke sudut jauh gawang. "Secara teknik, itu benar-benar bukan bola yang mudah. Bola yang sangat sulit, dengan kaki yang kurang dominan. Gol yang benar-benar indah. Luar biasa," puji Bruggink.







