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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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Brocchi menegaskan: "Cardinale telah berubah. Ia berusaha menciptakan kembali hal yang selalu menjadi fondasi kesuksesan AC Milan."

Serie A
AC Milan

Mantan gelandang AC Milan Brocchi menyoroti perubahan Cardinale kepada DAZN

Cristian Brocchi, yang menjadi tamu dalam acara pascalaga DAZN, mengomentari perubahan yang dilakukan Gerry Cardinale: "Dia sendirilah yang berubah. Dia kini memberikan perhatian yang berbeda kepada tim dan segala hal di sekitarnya. Kemarin dia mengadakan makan malam bersama kami semua, para mantan pemain, hari ini Kaká ada di stadion... Dia berusaha menghidupkan kembali sesuatu yang selama ini selalu menjadi fondasi kesuksesan AC Milan. Dan menurut saya, dia memang telah berubah sebagai pribadi. Dalam hal ini, dia melakukan hal-hal baru yang membangkitkan rasa sayang dan keterikatan."

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