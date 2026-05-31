Brobbey sangat jujur mengenai pandangannya tentang kondisi Ajax saat ini

Brian Brobbey masih terus mengikuti perkembangan Ajax, seperti yang terungkap dalam wawancara mendalam dengan Voetbal International. Penyerang Sunderland ini menyadari bahwa klub kesayangannya itu mengalami musim yang mengecewakan, sementara dirinya sendiri berhasil menjalani musim debut yang sukses di Liga Premier.

Brobbey dijual oleh Ajax musim lalu seharga 20 juta euro, di mana sang penyerang hengkang dengan sedikit kontroversi. Meskipun demikian, cintanya pada klub asal Amsterdam itu tidak surut. ''Tidak, tidak, tentu saja tidak, Ajax selalu ada di hati saya. Saya masih berusaha menonton semua pertandingan, di iPad saya. Ini bukan musim yang mudah, jujur saja, tidak menyenangkan melihat Ajax seperti ini. Menyebalkan, menyebalkan, ya.''

Meskipun finis di peringkat kelima Eredivisie dan hanya lolos ke babak kualifikasi Conference League, Brobbey yakin Ajax akan bangkit kembali. ''Mereka telah mendatangkan direktur teknis baru (Jordi Cruijff, red.), dan sepertinya akan ada pelatih baru juga, saya lihat kabarnya. Jadi semoga semuanya baik-baik saja, ya.''

Brobbey hanya mencetak tujuh gol di musim terakhirnya bersama Ajax. ''Golnya memang tidak banyak, tapi hal-hal lain, seperti menguasai bola dan membantu tim, berjalan baik. Farioli mengatakan saya harus terus berusaha dan bahwa di matanya saya sangat penting. Itu yang saya ambil dari musim itu, bahwa saya harus terus berusaha. Karena dia tetap selalu memasukkan saya ke dalam susunan pemain.''

''Itu bukan musim yang saya harapkan di Ajax, tapi dia menganggap saya penting dan melihat apa yang saya lakukan untuk tim. Jadi, saya sebenarnya melihatnya dengan positif,'' kata Brobbey yang mengenang masa lalu, yang bersama Sunderland secara mengejutkan berhasil merebut tiket ke Liga Europa pada hari terakhir musim.

''Sebenarnya saya berharap Ajax juga lolos ke Liga Europa, sehingga kami mungkin bisa bermain melawan mereka. Itu akan menyenangkan, bisa kembali ke Johan Cruijff Arena, tapi ya, sayangnya,'' kata penyerang Belanda yang bermain di Inggris itu.

Bagi Brobbey, fokus utamanya saat ini adalah Piala Dunia bersama timnas Belanda. Pelatih kepala Ronald Koeman memasukkan penyerang tersebut ke dalam skuad 26 pemain untuk putaran final yang akan datang.