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Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara akan bersama-sama menggelar Piala Dunia Wanita 2035. Ini akan menjadi Piala Dunia pertama di Britania Raya sejak turnamen putra pada 1966. Keempat negara merupakan satu-satunya pihak yang mengajukan diri. Rencana mereka, bernama 'All Together', mencakup Wembley, Old Trafford, dan Hampden Park, sementara pencalonan yang dipimpin Amerika Serikat mendapat hak menjadi tuan rumah edisi 2031.

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Britania Raya dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2035

Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales akan bersama-sama menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2035 setelah keempat negara disahkan sebagai tuan rumah bersama dalam rapat virtual Kongres FIFA yang digelar khusus pada Senin. Ini akan menjadi Piala Dunia sepak bola pertama yang digelar di Britania Raya sejak Inggris menjadi tuan rumah turnamen putra pada 1966.

Keempat negara merupakan satu-satunya pihak yang mengajukan diri untuk turnamen tersebut, yang akan mempertandingkan 104 laga antara 48 tim selama 39 hari. Menurut BBC Sport, FIFA belum memutuskan apakah keempat tuan rumah bersama akan otomatis lolos.

Wembley, Old Trafford, dan Hampden masuk dalam rencana 19 stadion

Pencalonan bertajuk 'All Together' mengusulkan 19 stadion, dengan 14 di Inggris, dua di Skotlandia, dua di Wales, dan satu di Irlandia Utara. Stadion-stadion di Inggris mencakup Wembley, Old Trafford, Emirates Stadium, Etihad Stadium, St James' Park, Villa Park, dan Elland Road. Hampden Park, Easter Road, Principality Stadium, dan Cardiff City Stadium juga masuk dalam daftar.

Windsor Park yang telah direnovasi direncanakan menggelar pertandingan di Belfast. Tiga stadion lagi masih dapat ditambahkan, termasuk kemungkinan stadion baru Chelsea. Dengan demikian, turnamen itu akan digelar di 22 stadion di 16 kota.

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Petinggi FA sambut peluang melanjutkan warisan Euro 2022

Pencalonan ini menyusul keberhasilan Inggris menjadi tuan rumah sekaligus menjuarai Kejuaraan Eropa Wanita pada 2022. Direktur eksekutif FA Mark Bullingham yakin Piala Dunia dapat membawa sepak bola wanita lebih maju lagi. "Menjadi tuan rumah Euro 2022 memungkinkan kami mengubah sepak bola di negara kami, dengan melahirkan generasi panutan yang menginspirasi dan meningkatkan minat perempuan serta anak perempuan untuk bermain," katanya.

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"Menjadi tuan rumah Piala Dunia akan memberi kami kesempatan untuk melanjutkan pencapaian itu di keempat negara." Direktur eksekutif FA Skotlandia Ian Maxwell menyebutnya "hal paling signifikan yang pernah terjadi pada sepak bola perempuan dan anak perempuan di Skotlandia".

Pencalonan yang dipimpin AS mendapat edisi 2031, persoalan pajak masih menjadi catatan

Rapat yang sama memberikan hak menjadi tuan rumah putaran final 2031 kepada pencalonan bersama Meksiko, Amerika Serikat, Kosta Rika, dan Jamaika. FIFA memberi pencalonan Britania Raya nilai 4,3 dari lima, tetapi mencatat sejumlah persyaratan terkait jaminan pemerintah mengenai pajak dan keamanan.

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Sementara itu, tim asuhan Sarina Wiegman berfokus untuk lolos ke turnamen berikutnya. Ia memanggil dua wajah baru untuk laga play-off Piala Dunia Wanita Inggris melawan Ukraina .