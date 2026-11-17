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Brighton & Hove Albion bersiap mengajukan tawaran resmi pertama untuk bek tengah berusia 18 tahun, Vitao, sementara Atletico Mineiro berupaya mengikatnya dengan kontrak baru. Klub asal Amerika Selatan itu saat ini mengontraknya hingga Desember 2028, dengan klausul pelepasan senilai €20 juta (£16,7 juta) bagi klub luar negeri.

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Brighton terdepan dalam perburuan transfer di Eropa

Menurut TEAMtalk, Brighton siap mengambil langkah pertama untuk merekrut Vitao setelah memantau bek tersebut secara saksama dalam waktu lama . Tim perekrutan klub di pesisir selatan telah melakukan persiapan ekstensif untuk mendahului rival mereka di Liga Primer, Everton, dalam perburuan tanda tangannya. Sementara itu, klub yang menaunginya di Belo Horizonte berupaya memberinya kenaikan gaji besar untuk memperkuat posisi tawar mereka.

Negosiasi kontrak tersendat karena perbedaan penilaian

Perpanjangan kontrak bek tengah itu akan memungkinkan klub Brasil tersebut menaikkan klausul pelepasannya dan melindungi aset berharga mereka. Saat ini, klub menguasai 80 persen hak ekonominya, sedangkan sang pemain dan perwakilannya memegang 20 persen sisanya. Petinggi klub tetap bertekad menolak tawaran apa pun di bawah nilai klausul pelepasannya saat ini pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Namun, laporan itu menyebut para petinggi klub secara internal menetapkan batas minimum €18 juta (£15 juta) sebelum mereka bersedia mempertimbangkan negosiasi serius pada Januari. Idealnya, para pengambil keputusan berharap mempertahankan pemain remaja itu setidaknya hingga musim panas mendatang. Mereka meyakini kesempatan bermain reguler lebih lanjut di kompetisi domestik Brasil akan membantu perkembangannya dan meningkatkan nilai transfernya.

Klub-klub besar Eropa pantau kiprahnya di tim senior

Selain menarik minat klub-klub kasta tertinggi Inggris, Vitao juga terus dipantau sejumlah klub terbesar di sepakbola Eropa. Dua raksasa La Liga, Real Madrid dan Barcelona, sama-sama memantau perkembangannya, begitu pula juara Prancis Paris Saint-Germain dan klub Serie A AC Milan.

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Para pemandu bakat di seluruh Eropa terkesan dengan kemampuannya memadukan kekuatan fisik dan dominasi duel udara dengan ketenangan teknis saat menguasai bola. Kualitas tersebut membantunya mengamankan tempat reguler di tim senior asuhan pelatih kepala Eduardo Dominguez musim ini. Ia telah mencatatkan sekitar 18 penampilan bersama tim utama dan mencetak satu gol.

Peluang hengkang pada musim dingin kian menguat

Meski mendatangkannya dari Brasil di tengah musim kompetisi Eropa tetap menjadi tugas sulit, peluang kepindahan pada Januari terus menguat. Dengan upaya Brighton yang jauh lebih maju dibandingkan para pesaingnya, proposal pertama dari petinggi klub yang bermarkas di Amex Stadium diperkirakan segera diajukan. Selain itu, kesulitan Atletico Mineiro untuk mengikatnya dengan kontrak yang lebih baik menunjukkan bahwa kepindahannya ke Eropa kini hanya tinggal menunggu waktu.