Bagikan Ikuti GOAL di Google

Brighton & Hove Albion bersiap bersaing dengan Real Madrid dan Barcelona untuk mendapatkan bek tengah Atletico Mineiro, Vitao, menjelang bursa transfer Januari. Bek asal Brasil berusia 18 tahun itu dihargai sekitar £12 juta oleh klub yang dibelanya sejak kecil tersebut setelah menjalani musim yang mengesankan saat mulai mencuri perhatian di Amerika Selatan.

Iklan

Brighton ikut bersaing memburu pemain Amerika Selatan

Menurut TEAMtalk, Brighton siap berupaya keras merekrut Vitao di tengah pemantauan klub-klub dari Inggris, Spanyol, Prancis, dan Italia terhadap perkembangannya yang pesat. Setelah meniti jenjang tim junior di Mineiro, bek tengah remaja itu telah lama dipandang oleh klubnya sebagai talenta yang mampu mencapai level elite Eropa. Penampilannya yang tenang di level senior kini membuatnya masuk radar sejumlah klub besar.

Musim terobosan menjadi dasar penetapan harga

Meski masih muda, lulusan akademi itu telah mencatatkan 18 penampilan di semua kompetisi untuk klub asal Belo Horizonte tersebut dalam musim pertamanya yang mengesankan di sepakbola senior. Sembilan di antaranya terjadi di kasta tertinggi Brasil, tempat ia juga menyumbang satu gol sembari tampil konsisten di lini belakang.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Mineiro idealnya ingin mempertahankannya hingga musim panas 2027. Namun, petinggi klub memperkirakan tawaran resmi dari klub-klub di lima liga top Eropa akan datang dalam beberapa pekan mendatang. Jika ada klub yang memenuhi harga £12 juta yang mereka tetapkan pada awal tahun baru, pemain muda menjanjikan itu akan menjadi salah satu penjualan termahal dalam sejarah klub Brasil tersebut.

Klub-klub besar Eropa pantau pemain timnas junior

Dikenal piawai menemukan talenta sepakbola yang sedang berkembang di Amerika Selatan, para petinggi tim rekrutmen Brighton telah memantau perkembangan sang bek dengan saksama sejak lama. Namun, mendapatkan tanda tangannya tidak akan mudah mengingat kualitas para pesaing dari Eropa yang juga mengincarnya menjelang bursa transfer musim dingin.

Iklan Iklan

Pemandu bakat Real Madrid di Amerika Selatan telah menyaksikan pemain timnas Brasil U-20 itu beraksi beberapa kali, sementara Barcelona, Paris Saint-Germain, dan AC Milan juga terus memantau perkembangannya. Dengan begitu banyak klub elite mengawasinya, para petinggi di Amex Stadium tahu mereka harus bergerak cepat jika ingin mengungguli para pesaing untuk merekrutnya.

Kontrak memperkuat posisi Mineiro dalam negosiasi musim dingin

Untuk saat ini, Vitao tetap sepenuhnya fokus menjaga performanya di kompetisi domestik dan melanjutkan perkembangannya di negara asalnya musim ini. Mineiro berada dalam posisi tawar yang kuat setelah mengikat remaja tersebut dengan kontrak baru pada Januari yang berlaku hingga 2028, sehingga mereka tidak perlu melepasnya sebelum tawaran yang sesuai datang. Meski begitu, kepindahan ke sepakbola Eropa tampaknya akan segera terjadi seiring persiapan Brighton untuk merekrutnya pada musim dingin.