Brighton menuntaskan comeback sensasional dan menyingkirkan Manchester United dari Piala Carabao

Manchester United tersingkir dengan cara yang menyakitkan dari Carabao Cup pada Rabu malam. Bermain di kandang sendiri, mereka melesat cepat unggul 2-0, tetapi kalah 2-3 dari Brighton & Hove Albion setelah comeback sensasional.

Manchester United yang tampil dengan banyak perubahan langsung tancap gas sejak awal dan hanya membutuhkan delapan menit untuk membuka skor. Shea Lacey yang berusia 19 tahun menerima bola di kotak penalti dari Youri Tielemans, menciptakan sedikit ruang untuk melepaskan tembakan, lalu menempatkan bola dengan indah ke tiang dekat: 1-0.

Tim tuan rumah tidak berhenti sampai di situ dan dalam waktu singkat gol kedua pun tercipta. Setelah Brighton kehilangan bola dengan ceroboh, Marcus Rashford bisa melaju, tembakannya sempat ditepis pada percobaan pertama, tetapi bola muntah Mason Mount tak mampu dihentikan.

Setelah itu, United bisa sedikit mengendurkan tekanan, dan hal itu menghasilkan sejumlah momen berbahaya di depan gawang kiper piala Karl Darlow. Tembakan jarak jauh Olivier Boscagli melintas tipis di atas mistar, Malick Yalcouyé melepaskan tembakan tipis ke samping gawang setelah sebuah serangan balik berbahaya, dan Pascal Gross dari jarak dekat mengarahkan bola sedikit terlalu tinggi.

Namun, the Seagulls tetap mampu kembali ke dalam pertandingan sebelum jeda. Sebuah bola panjang salah diantisipasi sepenuhnya oleh Ayden Heaven dan karena Darlow menolak keluar dari gawangnya, bola jatuh ke Charalampos Kostoulas. Penyerang asal Yunani itu berada dalam sudut yang sulit, tetapi tetap berhasil menceploskan bola ke gawang: 2-1.

Setelah jeda, semuanya benar-benar berantakan bagi United. Setelah kehilangan bola di area sendiri, Gross mampu memanfaatkannya untuk membuat skor menjadi 2-2 dan seolah itu belum cukup, tak lama kemudian lahir pula gol 2-3. Maxim De Cuyper berada di posisi yang tepat dan bisa membawa Brighton berbalik unggul dari jarak dekat. Sebuah comeback sensasional dari tim tamu, disertai cemoohan dari tribune di Old Trafford.

Michael Carrick merasakan apa yang akan terjadi dan memutuskan memasukkan Bruno Fernandes ke dalam tim. United meningkatkan tekanan, dengan peluang besar untuk Rashford, tetapi ia gagal saat berhadapan satu lawan satu dengan Jason Steele. Brighton pun menang di Old Trafford.